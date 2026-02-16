Komentari

Jelen Professional žalbom srušio nabavu cipela za Hrvatske šume

16. veljače 2026.
Hrvatske su šume odabrale proizvođača za isporuku cipela čija roba ne udovoljava traženim kriterijima. Jelen Professional dvaput se žalio

Vrlo zanimljivo rješenje donijela je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) kojim je poništila javnu nabavu Hrvatskih šuma (HŠ) za isporuku obuće određenih tehničkih karakteristika. Ovaj je slučaj važan jer pokazuje kako naručitelji (državne tvrtke) vrlo rijetko kontroliraju izvršenje ugovora.

