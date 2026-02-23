Tvrtka želi vratiti novac kupcu, no oboje čekaju potez onoga drugoga

Prodavatelj nudi povrat za krivi krevet, no sporan je trošak montaže i zahtjev kupca da novac dobije prije povrata robe

Čitam na Facebook-stranici Udruge Glas poduzetnika kako je tvrtka isporučila pogrešan krevet kupcu te je spremna svoju pogrešku ispraviti plaćanjem nastalih troškova (ne svih) i povratom novca. Kupac pak najprije traži povrat novca, a tvrtka povrat robe.

Iako se tvrtkin predstavnik čini korektnim poslovnim čovjekom (čak je na pitanje sudionika rasprave naveo javno o kojoj je tvrtki riječ), da ne bih ljudima stvarao dodatnu antireklamu, odlučio sam da neću navesti njezin naziv. Ipak, ne slažem se s jednim stajalištem njezina predstavnika, ali najprije ću ukratko opisati o kakvom je problemu riječ.