Tvrtka želi vratiti novac kupcu, no oboje čekaju potez onoga drugoga

23. veljače 2026.
povrat robe, povrat paketa, povrat dostave
Edis Felić
Prodavatelj nudi povrat za krivi krevet, no sporan je trošak montaže i zahtjev kupca da novac dobije prije povrata robe

Čitam na Facebook-stranici Udruge Glas poduzetnika kako je tvrtka isporučila pogrešan krevet kupcu te je spremna svoju pogrešku ispraviti plaćanjem nastalih troškova (ne svih) i povratom novca. Kupac pak najprije traži povrat novca, a tvrtka povrat robe.

Iako se tvrtkin predstavnik čini korektnim poslovnim čovjekom (čak je na pitanje sudionika rasprave naveo javno o kojoj je tvrtki riječ), da ne bih ljudima stvarao dodatnu antireklamu, odlučio sam da neću navesti njezin naziv. Ipak, ne slažem se s jednim stajalištem njezina predstavnika, ali najprije ću ukratko opisati o kakvom je problemu riječ.

#Edis Felić#Pravda Za Sve#Ugp#Udruga Glas Poduzetnika
