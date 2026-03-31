Seniori troše milijarde dok ih marketing uporno gura u kut

Ljudi ne postaju druga vrsta s 50 ili 60. I dalje su to isti ljudi, samo s više iskustva i slobode. Često su financijski stabilniji

Kad god netko spomene modu za starije, većina vjerojatno pomisli na klasične košulje i suknje ravnoga kroja, materijale koji 'dišu' i udobne cipele koje čuvaju kukove. No JD Williams odlučio je toj percepciji stati na kraj.

Prije tri godine lansirao je kampanju sa sloganom 'Feeling more girlfriend than grandma' ('Osjećam se više kao cura nego kao baka') stavivši pred kameru žene iznad četrdeset, pedeset i šezdeset godina. Odabrani modeli pozirali su ne praveći se da su mlađe, a ni da su simpatične, 'otkvačene' bakice. Brend ih je želio prikazati točno onakvima kakve jesu: sa stavom, stilom i osobnošću.