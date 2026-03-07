Kaos s porezom na nekretnine: Krivi ste dok ne dokažete suprotno

Božidar Kutleša, ravnatelj Porezne uprave, ipak obećava da neće biti ovrha dok se ne utvrdi stvarno stanje

S krajem veljače Porezna uprava pobrinula se za kolektivni napad panike koji nije izazvao ni sukob na Bliskom istoku ni mogući rast cijena nafte nakon kojega će slijediti novi val inflacije, nego omotnica u poštanskom sandučiću.

Stigao je famozni porez na nekretnine, onaj hibrid koji je zamijenio porez na kuće za odmor. No postoji kvaka. Mnogi ljudi koji su dobili rješenja u stanovima za koje država obračunava dug, zamislite drskosti, zapravo žive.