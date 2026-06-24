Pobuna protiv poreza: UGP traži obustavu novih nameta za paušalce

Dok Vlada podiže porez po krevetu u sklopu antiinflacijskih mjera, poduzetnici zahtijevaju procjenu učinaka i borbu protiv sive ekonomije

Udruga Glas poduzetnika (UGP) zatražila je u srijedu obustavu predloženih izmjena oporezivanja paušalnih obrtnika, javnu procjenu učinaka tih izmjena i dijalog s poduzetnicima i iznajmljivačima na koje se mjere odnose.

U suradnji s udrugom Spasimo male obiteljske iznajmljivače (SMOI), UGP je Ministarstvu financija dostavio argumentacijski memorandum, kao obrazloženje uz predstavku i peticiju 'Ne novim nametima!'.

UGP poručuje da mali poduzetnici i mali obiteljski iznajmljivači ne traže povlastice, nego razumna pravila, predvidiv sustav, javno objavljenu procjenu učinaka i stvaran dijalog prije donošenja mjera koje izravno utječu na njihov opstanak.

Smatra da predložene izmjene paušalnog oporezivanja obrtnika i povećanje minimalnog paušalnog poreza po krevetu za dio malih obiteljskih iznajmljivača predstavljaju ozbiljan zahvat u poslovanje velikog broja ljudi koji rade legalno, plaćaju obveze i već posluju pod sve većim pritiskom troškova.

Zainteresiranoj javnosti trebaju biti dostupne procjene učinaka, analitičke podloge i metodološke pretpostavke na temelju kojih se donose odluke koje utječu na desetke tisuća poduzetnika, obrtnika i građana, drži UGP.

Tvrdi da je alternativa novim nametima bolja naplata postojećih obveza, korištenje učinaka fiskalizacije 2.0, racionalizacija rashoda države, reforma neučinkovitih javnih sustava i učinkovitija borba protiv sive ekonomije.

Prema izračunima iz memoranduma, predložena izmjena paušalnog oporezivanja državi bi donijela približno 60 milijuna eura dodatnih prihoda, dok bi se teret koncentrirao na dio obveznika koji rastu prema višim prihodovnim razredima. U pojedinim slučajevima ukupna godišnja davanja mogla bi porasti znatno brže od rasta poslovanja, što otvara pitanje razmjernosti predloženih mjera, kaže UGP.

Porez po krevetu

Dio memoranduma odnosi se na male obiteljske iznajmljivače, gdje se tvrdi da bi predloženo povećanje minimalnog paušalnog poreza po krevetu dodatno opteretilo dio iznajmljivača neovisno o stvarnoj popunjenosti i ostvarenim prihodima. Zbog toga UGP i SMOI smatraju da bi prije donošenja konačnih odluka trebalo javno predstaviti procjene učinaka i razmotriti alternativna rješenja.

Dostava memoranduma nastavak je dijaloga pokrenutog na nedavno održanom sastanku predstavnika UGP-a s Ministarstvom financija o predloženim poreznim i fiskalnim mjerama koje se odnose na male poduzetnike, obrtnike i iznajmljivače. Na sastanku je Ministarstvu financija uručena i predstavka „Ne novim nametima“, koju je podržalo više od 37.000 građana, poduzetnika, obrtnika i iznajmljivača.

U sklopu vladinog antiinflacijskog paketa mjera, povećan je minimalni iznos paušalnog poreza za privatne iznajmljivače. Za skupinu I, koja uključuje najrazvijenija turistička mjesta, minimalni paušal raste sa 100 na 150 eura po krevetu godišnje, a u skupini II donja granica paušala raste sa 70 na 100 eura.

Točan iznos koji ćete plaćati ovisi o vašoj lokalnoj samoupravi jer gradovi i općine samostalno propisuju konačnu visinu paušala unutar zadanih zakonskih okvira.