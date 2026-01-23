Wonderful u suradnji s Anthropicom lansirao AI agent buildera

Agent Builder proizašao je izravno iz vlastitog implementacijskog rada tvrtke Wonderful, koja je nedavno dobila 100 milijuna eura investicije

Tvrtka Wonderful, izraelska enterprise platforma za agente, danas je objavila lansiranje Agent Buildera, prvog autonomnog AI agenta na tržištu dizajniranog da samostalno kreira, testira i usavršava druge AI agente za korporativnu uporabu.

Kako se navodi u priopćenju, dok se postojeći alati oslanjaju na to da inženjeri ručno pišu upute (prompt engineering) za svaki novi zadatak, Wonderfulov Agent Builder funkcionira kao 'glavni agent'. On automatizira cjelokupan proces kreiranja i usavršavanja, čime drastično ubrzava primjenu agenata u velikim poslovnim sustavima.

S vremenom, ova osnova omogućuje da upravljanje mrežom agenata postane dostupno širokom krugu zaposlenika kroz jednostavno sučelje za komunikaciju.

- Od samog početka, naš fokus bio je na tome da pomognemo tvrtkama da zaista promijene način na koji se posao obavlja uz pomoć umjetne inteligencije - i to brzo. Da bi AI agenti imali stvarni utjecaj, tvrtke moraju biti u stanju kontinuirano ih graditi, razvijati i njima upravljati tijekom vremena. Agent Builder ključan je korak ka tome - izjavio je Bar Winkler, suosnivač i direktor tvrtke Wonderful.

Agent Builder proizašao je izravno iz vlastitog implementacijskog rada tvrtke Wonderful, koja je nedavno dobila investiciju od 100 milijuna eura.

Sustav unosi materijale tvrtke, poput dokumenata o politikama, baza znanja i snimki poziva, 'razumije' željeno ponašanje i iterativno gradi agente dok ne ispune stroge produkcijske zahtjeve. Ovo inženjerima oslobađa vrijeme za strateške zadatke, dok netehničkim timovima omogućuje poboljšavanje agenata kroz povratne informacije.

Pokretačka snaga Agent Buildera je Claude, model tvrtke Anthropic.

- Tvrtke se u potpunosti okreću umjetnoj inteligenciji kako bi pomogla zaposlenicima da rade pametnije, ubrzaju procese i stvaraju bolje proizvode. Sposobnosti modela Claude u kodiranju i agentskom djelovanju čine ga prirodnim izborom za Wonderfulov Agent Builder. Uzbuđeni smo što se udružujemo kako bismo postavili temelje za tvrtke koje žele upravljati čitavim mrežama agenata na velikoj razini - istaknuo je Chris Ciauri, glavni direktor za međunarodno tržište u Anthropicu.

Kako tvrtke prelaze s testiranja na upravljanje velikim brojem agenata, fokus se pomiče na održavanje i skaliranje. Wonderful platforma podržava ovaj puni životni ciklus, omogućujući tvrtkama dodavanje novih sposobnosti i testiranje scenarija bez potrebe da kreću od nule.

- Naša strategija proizvoda uvijek je bila 'long on AI' - dizajniramo kao da će modeli postajati sve bolji. Agent Builder izravan je izraz tog uvjerenja. Jedan od najkritičnijih poslova u sustavu dodjeljujemo AI agentu, znajući da će se njegove sposobnosti multiplicirati kako se modeli budu poboljšavali - zaključio je Roey Lalazar, suosnivač i glavni tehnološki direktor Wonderfula.