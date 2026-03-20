OFAC produljio licencu JANAF-u za NIS do travnja 2026.

Američka licenca omogućuje nastavak isporuke nafte Srbiji, ulazak MOL-a u NIS i novi naftovod prema Družbi dugoročno mijenjaju ulogu Janafa

Američki Ured za nadzor strane imovine (OFAC) produljio je JANAF-u licencu za nastavak izvršavanja ugovora o transportu nafte s Naftnom industrijom Srbije (NIS) do 17. travnja ove godine. Priopćeno je to jučer iz Janafa.

- Janaf je u suradnji s Vladom Republike Hrvatske ishodio licencu za nastavak izvršavanja obveza iz Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s kompanijom NIS do 17. travnja 2026. godine. Izdavanjem licence JANAF-u od strane američkog Ureda za nadzor strane imovine (OFAC) nastavlja se neometana i sigurna opskrba naftom u skladu sa strateškim položajem Republike Hrvatske kao energetskog čvorišta ovog dijela Europe. Janaf nastavlja s odgovornim poslovanjem usklađenim s pozitivnim međunarodnim propisima, kao i sa strateškim i energetskim ciljevima Republike Hrvatske i Europske unije – navedeno je u zajedničkoj izjavi tročlane uprave Janafa.

Reakcija Beograda: važnost licence za stabilno snabdijevanje

Ministrica rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije Dubravka Đedović Handanović, navodi se u priopćenju Vlade Srbije, izjavila je da je produžetak licence za gotovo mjesec dana posebno važan u ovom trenutku kad cijene nafte na burzama skaču iz dana u dan. Dodala je da Rafinerija nafte u Pančevu nastavlja raditi i da će snabdijevanje ostati pouzdano. Naglasila je da je situacija dodatno komplicirana zbog sukoba na Bliskom istoku i ukazala na to da se svuda u svijetu, a posebno u Evropi, donosi niz mjera da se održi stabilno snabdijevanje naftom.

- I mi smo smanjili akcize za 20 posto i donijeli odluku da pustimo 40.000 tona eurodizela iz rezervi, ali provodit ćemo i druge mjere, kako bi se snabdijevanje održalo stabilnim. Građani ne treba da brinu i nema potrebe za pravljenjem zaliha jer imamo dovoljno naftnih derivata - navela je Đedović Handanović, naglasivši da na lokalnom tržištu nije bilo nestašica unatoč tome što je više od godinu dana otežano poslovanje NIS-a, kao i činjenici da gotovo sto dana u Srbiju nije stizala sirova nafta.

Sankcije, Gazpromneft i dogovor s MOL-om i partnerima iz UAE

Prekid isporuke neruske nafte Srbiji odvijao se krajem prošle i početkom ove godine, zbog činjenice da je većinski vlasnik NIS-a ruski Gazpromneft. Nakon što su usuglašeni ključni uvjeti budućih sporazuma kojom će NIS prepustiti svoj udio MOL-u i partnerima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, podignute su američke sankcije Srbiji na korištenje neruske nafte, a rafinerija u Pančevu počela je ponovno s radom nakon zastoja zbog prekida obustave sirovina.

Hrvatska je prethodno pokušala uključiti Janaf u preuzimanje ruskog udjela u NIS-u, ali bez konkretnog uspjeha. Prednost u pregovorima dobio je MOL, što hrvatski Janaf stavlja u nezavidnu poziciju, jer bi ulaskom MOL-a u NIS povećala poluga mađarske kompanije prema Janafu.

Planirani naftovod Srbija–Mađarska i zaobilaženje Janafa

K tome, MOL sa Srbijom želi izgraditi alternativni naftovodni pravac prema ovoj zemlji, pa bi se ulaskom u NIS mogla olakšati i realizacija tog projekta, koji dugoročno smanjuje važnost Janafovog pravca dobave nafte Srbiji s mediteranskog tržišta. Ranije je ministrica Đedović Handanović, govoreći za Radio-televiziju Srbije (RTS), navela da je projekt izgradnje naftovoda Srbija – Mađarska strateški projekt koji će Srbiji osigurati snažniju energetsku sigurnost. Taj naftovod omogućio bi Srbiji dotok ruske nafte preko Družbe.