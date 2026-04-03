Coinbase dobiva uvjetno odobrenje za američku povelju o povjerenstvu
Glavni pravni službenik Coinbasea Paul Grewal podijelio je vijest o odobrenju OCC-a u četvrtak, nakon pola godine razmatranja
Američki Ured za kontrolu valute (OCC) odobrio je zahtjev kripto mjenjačnice Coinbase za nacionalni bankarski trust nakon šest mjeseci razmatranja.
U objavi na X-u u četvrtak, glavni pravni direktor Coinbasea Paul Grewal rekao je da je tvrtka dobila uvjetno odobrenje za OCC zahtjev, nakon odobrenja u prosincu za Ripple Labs, BitGo, Circle, Fidelity Digital Assets i Paxos.
Iako je tvrtka u listopadu izjavila da ‘nema namjeru postati banka’ ako bude odobrena, potez američkih regulatora označava jedan od najznačajnijih pokušaja povezivanja kriptovaluta i tradicionalnih financija.
- Coinbase ne postaje komercijalna banka. Nećemo primati depozite od građana. Nećemo se baviti bankarstvom s djelomičnim rezervama. Ova povelja ima za cilj uvesti ujednačenost saveznih propisa u poslovanje skrbništva i tržišne infrastrukture koje gradimo godinama - izjavio je potpredsjednik institucionalnih proizvoda Greg Tusar.
Tusar je rekao da će tvrtka nastaviti poslovati pod okriljem Ministarstva financijskih usluga u New Yorku, gdje posjeduje BitLicense i državnu povelju kao društvo s ograničenom namjenom.
Odobrenje OCC-a, zajedno s naporima Coinbasea na državnoj razini, došlo je u trenutku kada se tvrtka nalazi usred rasprave o pitanjima koja odgađaju zakon o strukturi tržišta digitalne imovine u Kongresu, uključujući i prinos stablecoina.
Izvršni direktor Brian Armstrong rekao je u siječnju da tvrtka ne može podržati zakon onako kako je napisan. Zastupnici u Senatskom odboru za bankarstvo kasnije su odgodili glasovanje o zakonu.
U vrijeme objave, web stranica OCC-a nije pokazala nikakve promjene u Coinbaseovoj prijavi, koju je označila kao primljenu od strane bankarskog regulatora.
Coinbase se suočava s pravnim pritiskom zbog prediktivnog tržišta
Kripto platforma je u siječnju uvela prediktivna tržišta za korisnike sa sjedištem u SAD-u kao dio partnerstva s Kalshijem.
U tužbama podnesenim preventivno protiv državnih tijela za igre na sreću u Connecticutu, Illinoisu i Michiganu, Coinbase je tvrdio da američka Komisija za trgovanje robnim terminskim ugovorima (CFTC), kao savezni regulator, ima ovlasti nadzirati prediktivna tržišta.