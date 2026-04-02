Bitcoin prekinuo petomjesečni niz pada cijene, ožujak pozitivan

Najpopularnija kriptovaluta završila je svoj najduži mjesečni niz gubitaka od 2018., što je potaknulo nade u oporavak sličan prošlim ciklusima

Bitcoin je ožujak završio u ‘zelenom’, prekinuvši najduži mjesečni niz gubitaka od 2018. godine. Podaci sugeriraju da bi se nadolazeći mjeseci mogli pokazati profitabilnima za najveću kriptovalutu. Bitcoin je ožujak završio s porastom od dva posto, što je prvo pozitivno mjesečno zatvaranje u šest mjeseci. Sličan niz u 2018./2019. doveo je do oporavka cijene od 316 posto tijekom pet mjeseci. Međutim, cijena bitcoina suočava se s jakim otporom na 70 tisuća dolara.

Povijesni podaci o cijenama CoinGlassa potvrđuju da je bitcoin potvrdio svoju prvu zelenu mjesečnu svijeću u šest mjeseci, zatvorivši ožujak s dva posto više nakon pet uzastopnih mjeseci gubitaka. - Ovo je ogromna doza nade - napisao je analitičar Ash Crypto u objavi na X-u u srijedu.

Analitičar je mislio na moguću promjenu momentuma, što bi moglo dovesti do održivog oporavka, kakav je viđen u prethodnim ciklusima. Posljednji put se to dogodilo 2018./2019., kada je bitcoin završio veljaču 2019. u zelenom, nakon šest uzastopnih crvenih mjeseci. To je dovelo do preokreta s preko 300 posto rasta u sljedećih pet mjeseci, dok se bitcoin oporavljao od medvjeđeg tržišta 2018. godine.

- Prošli put kad je bitcoin padao šest mjeseci zaredom, rastao je sljedećih pet mjeseci zaredom! - napisao je trgovac Satoshi Flipper u srijedu u objavi na X-u. Ako se povijest ponovi, preokret bi se mogao nastaviti u travnju, što sugerira da je cijena bitcoina možda dosegla dno od 60 tisuća dolara.

Bikovski mjesečni završetak bitcoina je katalizator za nove priljeve u rani travanj, rekao je Trader Caleb. Bitcoin ima dobro utvrđenu tendenciju značajnih oscilacija cijena u travnju. Od 2013. godine, travanj je bio zeleni mjesec osam od proteklih 13 godina, s prosječnim prinosima od 12,2 posto. Međutim, bitcoin se u travnju također kreće u suprotnom smjeru od ožujka, a to vrijedi za devet od proteklih 13 godina.

Posljednjih godina bitcoin je pao u travnju nakon što je ožujak završio u plusu, tri od četiri puta između 2021. i 2024. godine. Stoga, iako kraj prošlih višemjesečnih padova sugerira da je oporavak očekivan, podaci pokazuju da bi cijena bitcoina mogla pasti u travnju.