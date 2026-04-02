Bitcoin prekinuo petomjesečni niz pada cijene, ožujak pozitivan

2. travnja 2026.
Bitcoin, BTC
Domagoj Mataić
Domagoj Mataić

Najpopularnija kriptovaluta završila je svoj najduži mjesečni niz gubitaka od 2018., što je potaknulo nade u oporavak sličan prošlim ciklusima

Bitcoin je ožujak završio u ‘zelenom’, prekinuvši najduži mjesečni niz gubitaka od 2018. godine. Podaci sugeriraju da bi se nadolazeći mjeseci mogli pokazati profitabilnima za najveću kriptovalutu. Bitcoin je ožujak završio s porastom od dva posto, što je prvo pozitivno mjesečno zatvaranje u šest mjeseci. Sličan niz u 2018./2019. doveo je do oporavka cijene od 316 posto tijekom pet mjeseci. Međutim, cijena bitcoina suočava se s jakim otporom na 70 tisuća dolara.

Povijesni podaci o cijenama CoinGlassa potvrđuju da je bitcoin potvrdio svoju prvu zelenu mjesečnu svijeću u šest mjeseci, zatvorivši ožujak s dva posto više nakon pet uzastopnih mjeseci gubitaka. - Ovo je ogromna doza nade - napisao je analitičar Ash Crypto u objavi na X-u u srijedu.

Analitičar je mislio na moguću promjenu momentuma, što bi moglo dovesti do održivog oporavka, kakav je viđen u prethodnim ciklusima. Posljednji put se to dogodilo 2018./2019., kada je bitcoin završio veljaču 2019. u zelenom, nakon šest uzastopnih crvenih mjeseci. To je dovelo do preokreta s preko 300 posto rasta u sljedećih pet mjeseci, dok se bitcoin oporavljao od medvjeđeg tržišta 2018. godine.

- Prošli put kad je bitcoin padao šest mjeseci zaredom, rastao je sljedećih pet mjeseci zaredom! - napisao je trgovac Satoshi Flipper u srijedu u objavi na X-u. Ako se povijest ponovi, preokret bi se mogao nastaviti u travnju, što sugerira da je cijena bitcoina možda dosegla dno od 60 tisuća dolara.

Bikovski mjesečni završetak bitcoina je katalizator za nove priljeve u rani travanj, rekao je Trader Caleb. Bitcoin ima dobro utvrđenu tendenciju značajnih oscilacija cijena u travnju. Od 2013. godine, travanj je bio zeleni mjesec osam od proteklih 13 godina, s prosječnim prinosima od 12,2 posto. Međutim, bitcoin se u travnju također kreće u suprotnom smjeru od ožujka, a to vrijedi za devet od proteklih 13 godina.

Posljednjih godina bitcoin je pao u travnju nakon što je ožujak završio u plusu, tri od četiri puta između 2021. i 2024. godine. Stoga, iako kraj prošlih višemjesečnih padova sugerira da je oporavak očekivan, podaci pokazuju da bi cijena bitcoina mogla pasti u travnju.

