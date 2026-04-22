ReversingLabs u NATO vježbi Locked Shields 2026

Hrvatska kompanija sudjeluje u najvećoj svjetskoj kibernetičkoj vježbi, gdje 4.000 stručnjaka brani ključnu infrastrukturu

Sigurnosna kompanija ReversingLabs (RL) sudjeluje u Locked Shields 2026, najvećoj i najsloženijoj svjetskoj vježbi kibernetičke obrane, koju organizira NATO-ov Centar izvrsnosti za kooperativnu kibernetičku obranu (CCDCOE). Timovi ReversingLabsa stavit će u pogon tvrtkin portfelj proizvoda Spectra Core tijekom ove velike vježbe uživo koja traje od 20. do 24. travnja.

Za NATO i njegove partnere, Locked Shields pruža najrealističnije okruženje za obuku, usmjereno na budućnost. Vježba će ove godine okupiti oko 4 tisuće sudionika iz 45 zemalja, organiziranih u 16 multinacionalnih timova. Svaki sudionik mora sudjelovati u timu s barem jednom partnerskom nacijom, natječući se i surađujući na daljinu iz svojih zemalja.

Vježba simulira realističan, veliki kibernetički sukob u stvarnom vremenu. Testira tehničke, operativne i strateške sposobnosti sudionika, uz donošenje odluka pod pritiskom. Također uključuje pravna i komunikacijska razmatranja, te mentalitet ratnog stanja, koji prisiljava timove da brzo razmišljaju, prilagode se neočekivanim prijetnjama i učinkovito surađuju. Svi sustavi uključeni u vježbu Locked Shields odražavaju autentične rizike i scenarije iz stvarnog života prema NATO-ovom CCDCOE-u.

Ovogodišnja vježba uvodi nekoliko novih elemenata, uključujući komponentu izbornog sustava i prošireni cloud segment. Među sustavima koji se brane su elektroenergetska mreža, sustav za upravljanje bojištem, satelit za promatranje Zemlje, X-Road sustav, samostalna 5G mreža, sustav protuzračne obrane i rješenja u oblaku za AWS i Microsoft. Izmišljeni scenarij na kojem se temelji Locked Shields 2026 integrira suvremene geopolitičke napetosti, uključujući kršenja međunarodnih granica, kršenja državnog suvereniteta i velike kibernetičke napade.

Stručnjaci ReversingLabsa koristit će alate među kojima je Spectra Analyze, koji može raspakirati više od 400 formata datoteka i identificirati preko 4800 jedinstvenih vrsta datoteka, kako bi donijeli brze i točne odluke o prijetnjama pod pritiskom simuliranog kibernetičkog sukoba na nacionalnoj razini.

-Kibernetička obrana ne može se pretpostavljati - niti improvizirati. Mora se testirati u stvarnim vježbama poput Locked Shieldsa. Prava kibernetička otpornost može se izgraditi samo kroz suradnju pod pritiskom kakvu ova vježba zahtijeva, gdje vladini timovi i partneri iz privatnog sektora rade zajedno, u stvarnom vremenu, protiv sofisticiranih protivnika. Taj odnos između javnog i privatnog temelj je učinkovite kibernetičke obrane. Korištenje rješenja ReversingLabsa uz bok braniteljima koji štite električne mreže, vojne sustave i kritičnu nacionalnu infrastrukturu predstavlja vrhunac stvarne primjene - rekao je Mario Vuksan, predsjednik uprave i suosnivač ReversingLabsa

Locked Shields ima za cilj ojačati i poboljšati sposobnosti kibernetičke obrane zemalja sudionica; promovirati javnu, privatnu i multinacionalnu suradnju; te ubrzati inovacije u cijeloj kibernetičkoj domeni. Vježba se održava na kibernetičkom poligonu kojim upravlja CR14, NATO-ovo središte za kibernetičke inovacije, a organizira je NATO CCDCOE u bliskoj suradnji s vodećim stručnjacima iz industrije, akademske zajednice i savezničkih snaga za kibernetičku obranu.