Jesu li kriptovalute sredstvo plaćanja ili investicijska imovina?

Iako su kriptovalute zamišljene kao digitalni novac, većina ih danas koristi kao investicijsku imovinu. Ta promjena nije slučajna

Kada se 2009. pojavio bitcoin, njegova je osnovna ideja bila jednostavna, stvoriti decentralizirani digitalni novac koji omogućuje izravna plaćanja bez posrednika. U izvornom whitepaperu, koji potpisuje Satoshi Nakamoto, bitcoin se opisuje kao ‘peer-to-peer electronic cash system’.

No petnaest godina kasnije, postavlja se pitanje: koristi li se kripto doista kao novac ili primarno kao investicijska imovina?

Danas se sve češće koristi izraz ‘kripto imovina’ umjesto ‘kriptovaluta’. Taj pomak u terminologiji nije slučajan. On odražava način na koji tržište, regulatori i investitori doživljavaju ovaj segment, prije svega kao novu klasu imovine, a tek potom kao sredstvo razmjene.

Kripto kao sredstvo plaćanja: ideja koja nije nestala

U tehničkom smislu, kriptovalute i dalje omogućuju plaćanja i to globalna, brza i bez banke kao posrednika. Na tisućama online trgovina moguće je platiti kriptom, dok brojne fintech tvrtke nude kartice koje konvertiraju kripto u fiat valutu u trenutku transakcije.

Pionir tog koncepta ostaje bitcoin, ali se u praksi za plaćanja češće koriste blockchaini s nižim naknadama i bržim potvrđivanjem transakcija, poput ethereum (osobito kroz layer-2 rješenja) ili stablecoini poput USDT-a i USDC-a.

U pojedinim državama kripto je dobio i formalniji status. Najpoznatiji primjer je Salvador, koji je 2021. proglasio bitcoin zakonskim sredstvom plaćanja. Iako je taj eksperiment izazvao brojne kontroverze, pokazao je da je institucionalna integracija kripta u platni sustav, barem tehnički, moguća.

Unatoč tome, globalno gledano, udio transakcija koje se odnose na kupnju robe i usluga i dalje je relativno malen u usporedbi s trgovanjem i investiranjem.

Kripto kao investicijska imovina: dominantna percepcija tržišta

Danas većina sudionika tržišta kripto doživljava primarno kao investicijsko sredstvo. Volatilnost, ograničena ponuda (u slučaju bitcoina), narativi o ‘digitalnom zlatu’ i sve veće institucionalno sudjelovanje potaknuli su percepciju kripta kao alternativne klase imovine.

Upravo zato se u regulatornim dokumentima sve češće koristi termin ‘kripto imovina’. Primjerice, europska uredba Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) ne govori o kriptovalutama, već o kriptoimovini, čime jasno daje do znanja da se radi o širem spektru digitalnih instrumenata, od utility tokena do stablecoina i tokeniziranih financijskih instrumenata.

Veliki dio tržišnog volumena danas dolazi iz trgovanja na mjenjačnicama, izvedenicama, ETF-ovima i institucionalnim proizvodima. Investitori analiziraju makroekonomske cikluse, monetarnu politiku i korelaciju s tradicionalnim tržištima kapitala, a kripto sve više ulazi u portfelje kao diverzifikacijski alat.

Drugim riječima, funkcija ‘store of value’ i špekulativna komponenta preuzele su primat nad funkcijom svakodnevnog plaćanja.

Zašto se kripto manje koristi za plaćanja?

Postoji nekoliko razloga zbog kojih kripto još nije postao masovno sredstvo plaćanja:

Volatilnost – Malo tko želi potrošiti imovinu koja bi sutra mogla vrijediti znatno više. Porezni tretman – U mnogim državama svaka kripto transakcija može predstavljati oporezivi događaj. Korisničko iskustvo – Slanje kripta i dalje zahtijeva određeno tehničko znanje, a pogreške su često nepovratne. Regulatorna neizvjesnost – Iako se situacija poboljšava, pravni okvir još uvijek nije u potpunosti usklađen globalno.

Stablecoini su djelomično riješili problem volatilnosti, ali oni sami po sebi nisu investicijska imovina u klasičnom smislu, već digitalna reprezentacija fiat valute.

Može li kripto biti oboje?

U teoriji i u praksi kripto može istovremeno biti i sredstvo plaćanja i investicijska imovina. Povijest financija pokazuje da ista imovina može imati više funkcija. Zlato je kroz stoljeća bilo i novac i investicija.

Slično tome, bitcoin se koristi i za prijenos vrijednosti i kao dugoročna špekulativna imovina. Stablecoini služe kao most između tradicionalnog i decentraliziranog financijskog sustava. Tokenizirana imovina otvara vrata novim modelima financiranja i vlasništva.

No, realnost tržišta danas je jasna, većina kapitala ulazi u kripto s investicijskom logikom, a ne s namjerom svakodnevne potrošnje.

Pitanje jesu li kriptovalute investicijsko sredstvo ili sredstvo plaćanja možda je pogrešno postavljeno. One tehnički mogu biti oboje. No percepcija tržišta, regulatorni okvir i ponašanje korisnika pokazuju da je kripto danas prije svega nova klasa imovine.

Termin kripto imovina zato sve više potiskuje kriptovalute, jer bolje opisuje stvarnu funkciju koju ovaj segment ima u suvremenom financijskom sustavu.

Hoće li se to promijeniti? Moguće je. Ako volatilnost padne, regulacija se stabilizira i korisničko iskustvo pojednostavi, kripto bi mogao dobiti snažniju ulogu u svakodnevnim plaćanjima. Do tada, investicijska dimenzija ostaje dominantna.