Od 1. srpnja nova kripto pravila i bonus od 100 USDC

Nova faza MiCA-e donosi jasnija pravila za kripto usluge, a crypto4me nudi mogućnost prelaska u EU okruženje

Europska regulativa MiCA ulazi u sljedeću važnu fazu. Prijelazno razdoblje završava 1. srpnja 2026. i imatelji kriptovaluta trebali bi provjeriti hoće li njihova trenutačna platforma moći i dalje pružati usluge u EU-u. Za one koji žele držati kriptovalute u reguliranom europskom okruženju jedna od mogućnosti može biti crypto4me, koji novim korisnicima nudi bonus dobrodošlice od 100 USDC.

Europsko kriptotržište od početka srpnja očekuje značajna promjena. Ne radi se o zabrani kriptovaluta ni o komplikaciji za svakoga tko drži bitcoin, ethereum ili drugu kriptoimovinu. Riječ je, međutim, o trenutku kada se isplati pogledati gdje osoba drži svoje kriptovalute i ispunjava li njezina platforma nova pravila.

Razlog je kraj prijelaznog razdoblja MiCA-e. Europska uredba Markets in Crypto-Assets, poznata pod kraticom MiCA, uvodi jedinstvenija pravila za pružatelje usluga povezanih s kriptoimovinom u cijeloj Europskoj uniji. Nakon 1. srpnja 2026. te će usluge u EU-u moći pružati samo subjekti s CASP odobrenjem ili odgovarajućom notifikacijom.

Što se od srpnja mijenja za imatelje kriptovaluta

Kraj prijelaznog razdoblja MiCA-e donosi jasnija pravila za tvrtke koje ljudima omogućuju kriptovalute kupovati, prodavati, zamjenjivati, prenositi ili čuvati u skrbništvu. Platforme koje žele nastaviti poslovati u Europskoj uniji morat će ispunjavati nove zahtjeve.

Ako neka usluga ne dobije potrebno odobrenje ili ne bude djelovala pod reguliranim europskim društvom, to za njezine korisnike može značiti promjenu uvjeta. U praksi može biti riječ, primjerice, o ograničenju nekih usluga, prestanku trgovanja za europske klijente, potrebi za prijenosom kriptovaluta drugamo ili složenijem procesu namire sredstava.

Korisnicima je stoga dobro ne čekati posljednji trenutak. Dovoljno je provjeriti planira li njihova platforma raditi u okviru MiCA-e, tko je pravni pružatelj usluge i koje mogućnosti imaju u slučaju da bi željeli prenijeti kriptovalute drugamo.

Crypto4me kao praktična mogućnost za one koji razmatraju prijenos kriptovaluta

Za korisnike koji nakon kraja prijelaznog razdoblja MiCA-e žele uvesti veći red u svoje kriptovalute, jedna od mogućnosti može biti crypto4me. Kripto platforma može biti zanimljiva osobito korisnicima koji traže europsko rješenje za kupnju, držanje i prijenos kriptovaluta, a istodobno žele koristiti platformu povezanu s konkretnim reguliranim subjektom. U vrijeme kada se dio tržišta prilagođava pravilima MiCA-e, takva preglednost za mnoge imatelje kriptovaluta može biti važna.

Kako funkcionira bonus od 100 USDC i na što treba obratiti pozornost

Crypto4me novim korisnicima nudi bonus dobrodošlice od 100 USDC. USDC je stablecoin vezan uz američki dolar, koji se u kriptovalutnom okruženju uobičajeno koristi kao digitalna dolarska jedinica. Bonus je namijenjen novim korisnicima koji se registriraju, prođu provjeru identiteta i ispune uvjete bonusne kampanje. Kampanja vrijedi do 31. prosinca 2026.

Prednost je u tome što bonus nije potrebno složeno ručno zatražiti. Ako korisnik ispuni utvrđene uvjete, dodjela se odvija automatski. Za nove klijente koji ionako planiraju početi koristiti platformu, to može biti ugodna početna pogodnost.

Kraj prijelaznog razdoblja MiCA-e dobar je trenutak za uvođenje reda

Kraj prijelaznog razdoblja MiCA-e 1. srpnja 2026. nije razlog za paniku. No to je dobar trenutak da se provjeri gdje osoba drži svoje kriptovalute i odgovara li njezina trenutačna platforma novim pravilima europskog tržišta.

Za dio korisnika neće se promijeniti ništa bitno. Drugi mogu ustanoviti da će njihova platforma morati prilagoditi usluge, promijeniti uvjete ili ograničiti ponudu za klijente iz EU-a. Upravo zato ima smisla djelovati na vrijeme i ne ostavljati odluku za posljednji trenutak.

Crypto4me za nove korisnike može biti jedna od praktičnih mogućnosti kako riješiti kriptovalute u europskom reguliranom okruženju. MiCA tako za uobičajene imatelje kriptovaluta ne mora značiti komplikaciju. Naprotiv, može biti prilika da provjere gdje drže svoja sredstva, prijeđu na preglednije rješenje i iskoriste prednosti koje novo okruženje nudi.

O crypto4me:

Crypto4me omogućuje kupnju svih osnovnih kriptovaluta, u prvom redu bitcoina ili ethera. U skladu sa strogim uvjetima europske uredbe MiCA društvo vodi računa o najvišim standardima sigurnosti trgovanja i pohrane kriptovaluta u novčanicima te o drugim mjerama, kao što su višefaktorska provjera klijenata, enkripcija i redoviti penetracijski testovi.

Uslugu crypto4me pruža društvo Madison Six j. s. a. Ono je od 18. 12. 2025. nositelj odobrenja za pružanje usluga u području kriptovaluta, koje mu je dodijelila Narodna banka Slovačke pod brojem 100-001-025-213 u skladu s uredbom MiCA*. Istodobno je društvo na temelju navedenog odobrenja ovlašteno pružati usluge u području kriptovaluta prekogranično na cijelom području EU-a/EGP-a.

Više informacija za klijente: crypto4me.eu

Više informacija o društvu: Madison Six

Kontakt: [email protected]