Bitcoin se kreće prema rijetkom uzastopnom kvartalnom gubitku

Još 1,79 milijardi dolara odljeva iz ETF-ova prošli tjedan sigurno ne pomaže, ali ako se povijest ponovi postoji razlog za nadu

Bitcoin trguje ispod 60 tisuća dolara i na putu je da zabilježi rijedak uzastopni kvartalni gubitak. U ovom je tromjesečju pao za otprilike 12 posto nakon pada od 22 posto u prvom tromjesečju, što prekida njegov povijesno snažan obrazac drugog tromjesečja. Drugo tromjesečje i prva polovica godine završavaju u utorak. Rasprodaja je dosegla najnižu cijenu od 58.115 dolara 26. lipnja, najnižu razinu u 20 mjeseci, a oporavak od tada je bio plitak.

Uzroci su bili prilično dosljedni. Prije svega, prisutan je stalan odljev iz bitcoin ETF-ova s dodatnih 1,79 milijardi dolara proteklog tjedna. Zatim, pesimističan i oprezan stav Feda pod novim predsjednikom Kevinom Warshom i dolar na najvišoj razini u 12 mjeseci. Također, kapital se okreće u dionice poluvodiča i memorijskih čipova zahvaljujući procvatu umjetne inteligencije.

Šteta je veća kod altcoina, ethereum je pao za oko 25 posto u odnosu na kvartal i 47 posto u odnosu na godinu, a tijekom proteklog tjedna dogecoin, xrp i hype zabilježili su dvoznamenkaste gubitke. Solana se držala malo bolje, ali je i dalje u padu od 43 posto u odnosu na godinu.

Uzastopni gubici potiču veću raspravu o tome prekida li se četverogodišnji ciklus bitcoina, budući da bi crvena 2026. godina pogurala uobičajeni ritam s tri rasta i jednim padom u drugi uzastopni niz pada. Ali bikovi imaju vlastiti grafikon.

Svaki prethodni put kada je bitcoin zatvorio dvije crvene šestomjesečne svijeće zaredom, 2018. i 2022., uslijedio je trogodišnji uzlazni trend. Druga crvena šestomjesečna svijeća u ovom razdoblju zatvara se za jedan dan.

Upari li se to s očitanjem indeksa straha i pohlepe od 18, duboko u ekstremnom strahu i postavka izgleda ili kao početak dubljeg sloma ili kao vrsta kapitulacije koja je obilježila prošla dna. Ulagači se samo mogu nadati da je ovo drugo.