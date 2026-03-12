Europska ekonomija

Novi EU fond mogao bi biti prekompliciran za mala i srednja poduzeća

12. ožujka 2026.
EU proračun, europski proračun, Europska unija, euro, financiranje, eu fondovi

foto Shutterstock
Ksenija Puškarić
Ksenija Puškarić

Kompleksne procedure i strogi uvjeti mogu onemogućiti malim i srednjim poduzećima pristup novom europskom megafondu Fondu za konkurentnost

Novi europski Fond za konkurentnost mogao ostati nedovoljno iskorišten ako se ne riješi jedan od ključnih problema dosadašnjih EU programa: kompliciran i spor pristup financiranju za mala i srednja poduzeća, upozorava Eurochambres, udruženje europskih gospodarskih komora koje na razini Europske unije zastupa interese poslovne zajednice.
Naime, Europska komisija planira u sljedećem višegodišnjem proračunu EU-a (2028.–2034.) uspostaviti Europski fond za konkurentnost (European Competitiveness Fund – ECF), instrument koji bi trebao objediniti niz postojećih programa i financijskih instrumenata te potaknuti inovacije, otpornost gospodarstva i globalnu konkurentnost europskih kompanija. 

Objedinjava 14 instrumenata

Prema prijedlogu Europske komisije, novi fond trebao bi objediniti čak četrnaest postojećih programa i instrumenata EU-a, uključujući Horizon Europe, InvestEU, Digital Europe, Innovation Fund i nekoliko programa vezanih uz obranu, svemir i digitalnu infrastrukturu. 

