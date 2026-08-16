Bitcoin na raskrižju: povijest ciklusa otkriva kamo dalje

Slomovi postaju sve blaži, a nakon svakog dna slijedio je snažan zamah. Evo što povijest kaže o sljedećem potezu bitcoina

Mišljenja o tome kamo se kreće bitcoin uglavnom su posve različita. Dok je jedan dio ulagača uvjeren da bitcoin čeka novi veliki pad, koji bi mogao doći i do nule, drugi pak očekuju proboj, i kažu da bi do 2030. mogao doći i do milijun dolara po komadu. Povijest tržišta, međutim, nude dovoljno podataka da se na to pitanje odgovori utemeljenije nego pukim nagađanjem.

Ciklus koji se ponavlja

Bitcoin je od svog nastanka jedna od najvolatilnijih imovina na tržištu, sposobna za dramatične oscilacije unutar jednog dana, ali i unutar cijele godine. Kroz svoju povijest prošao je nekoliko velikih slomova. Najteži se dogodio 2011., kada je izgubio 94 posto vrijednosti, srozavši se s 30 na svega dva dolara.

Slijedio je slom iz 2018., s padom od 83 posto u jedanaest mjeseci, te onaj iz 2022., kada je bitcoin izgubio 76 posto vrijednosti tijekom godine dana obilježene krahom platforme FTX i općim povlačenjem ulagača iz rizične imovine.

Zanimljivo je da ti padovi s vremenom postaju sve blaži, što otvara prostor za tezu da je Bitcoin svoje dno možda već dosegnuo. U jednom je trenutku ove godine kriptovaluta trgovala i po 54 posto niže od svog povijesnog maksimuma iz 2025., no sam opseg pada iz ciklusa u ciklus ipak se smanjuje.

Iza tih ciklusa stoji i struktura samog Bitcoina. Naime, svake četiri godine dolazi do takozvanog halvinga, trenutka kada se prepolovi nagrada koju rudari dobivaju za potvrđivanje transakcija, čime se usporava priljev novih bitcoina na tržište. Ta ugrađena rijetkost dugo je bila okosnica teze da bitcoin nakon svakog halvinga slijedi obrazac triju uzastopnih dobrih godina, nakon kojih dolazi jedna loša.

Od 'kripto zime' do rekorda

Upravo je taj obrazac razlog zašto se ulagači, unatoč svim slomovima, iznova vraćaju bitcoinu. Krajem 2022. kriptovaluta je pala na 16 tisuća dolara, a tržištem je dominirao narativ o takozvanoj kripto zimi i uvjerenje da u bitcoin više nitko neće ulagati. Već sljedeće godine uslijedio je preokret pa je bitcoin 2023. porastao 156 posto, a 2024. dodao još 121 posto, čime je zaredao dvije uzastopne godine s troznamenkastim prinosom.

Tome je uvelike pridonio i ulazak velikih američkih spot ETF-ova u bitcoin tijekom 2024., koji su institucionalnim ulagačima otvorili jednostavan pristup kriptovaluti bez potrebe za izravnim posjedovanjem digitalne imovine. Taj je zamah 2025. kulminirao novim povijesnim maksimumom od 126 tisuća dolara.

Prema klasičnom četverogodišnjem obrascu, nakon takvog vrhunca 2026. bi trebala biti slabija godina, a sama 2025. doista je završila padom, iako s vremenskim odmakom u odnosu na uobičajeni ritam ciklusa. Bitcoin je time i dalje blizu ispunjenja svog povijesnog obrasca, samo s blago pomaknutom vremenskom dinamikom.

Gdje je bitcoin danas

Sudeći prema iznesenom, čini se da je odgovor na pitanje slom ili proboj prilično jasan. Bitcoin je 13. kolovoza trgovao oko 63.380 dolara, što se poklapa i s razinama zabilježenima ovih dana na burzama poput Coinbasea, gdje se kriptovaluta kretala tik iznad 63 tisuće dolara. Mnogo toga upućuje na to da je dno već iza nas i da se tržište nalazi u fazi oporavka. Ne bi iznenadilo ni da do kraja godine uslijedi snažniji zaokret prema gore koji bi Bitcoin mogao vratiti iznad psihološki važne granice od 100 tisuća dolara. Scenarij dubljeg i produljenog kraha, s druge strane, djeluje malo vjerojatno.

Treba, međutim, upozoriti na jednu bitnu stvar, a to je da i u slučaju oporavka, put prema gore rijetko bude ravna linija. Bitcoin povijesno napreduje kroz izražene oscilacije, bez jasnog kratkoročnog signala, a tek nakon duljeg razdoblja postaje vidljivo je li riječ o stvarnom trendu ili privremenom odbijanju cijene. Za sve koji razmišljaju o ulaganju u bitcoin to znači jedno, a to je da treba računati na volatilnost i biti spreman na to da entuzijazam brzo ustupi mjesto neizvjesnosti, i obrnuto.