Bitcoin skočio na 70 tisuća dolara nakon likvidacija kratkih pozicija

Sastanak vodećih kripto tvrtki u Bijeloj kući i signali Feda o manjoj vjerojatnosti za povećanjem kamatnih stopa bili su katalizator

Bitcoin se ponovno približava 70.000 dolara. Najveća kriptovaluta po tržišnoj kapitalizaciji dosegla je dnevni maksimum od 69.749 dolara u srijedu, što je porast od 9,3 posto u posljednjih sedam dana.

Ovim nedavnim porastom nastavlja se tako oporavak koji je sada povukao bitcoin otprilike 19 posto s najniže vrijednosti od 57.735 dolara, iako je i dalje znatno ispod rekorda iznad 126.000 dolara postavljenog u listopadu 2025.

Rast se odvija zbog mnoštva likvidiranih kratkih pozicija (short). CoinGlassov panel ukupnih likvidacija pokazuje da je 1,31 milijarda dolara kratkih pozicija izbrisano na kripto tržištu.

Do likvidacije dolazi kada mjenjačnica prisilno zatvori poziciju s polugom jer kolateral trgovca ne može pokriti gubitak. Kratka pozicija je oklada da će cijena određene imovine pasti. Kada bitcoin umjesto toga poraste, te kratke pozicije se brzo likvidiraju, a platforma ih prodaje kako bi ograničila štetu. Prisilne kupnje dodatno guraju cijenu prema gore, što pokreće sljedeći sloj kratkih pozicija. Ta povratna petlja naziva se short squeeze.

Trgovci koji se ‘klade’ na pad imovine sada su prisiljeni otkupiti je s gubitkom, ta borba sama po sebi gura cijene prema gore.

Taj mehanizam postao je poznat obrazac u nestabilnim skokovima cijena u bear marketima. Slična situacija dogodila se u travnju, kada je skok bitcoina iznad 75.000 dolara likvidirao više od 600 milijuna dolara u jednom danu, većinom kratkih pozicija uhvaćenih naglom promjenom usmjerenosti na rizik.

Rast u srijedu uslijedio je nekoliko sati prije sastanka u Bijeloj kući na kojem se očekuje da će se američki predsjednik Donald Trump sastati s predsjednikom SEC-a Paulom Atkinsom, predsjednikom CFTC-a Michaelom Seligom i direktorima tvrtki Coinbase, Ripple i Kalshi kako bi razgovarali o pravilima strukture kripto tržišta.

Zapisnik sastanka Federalnih rezervi sa srpnja također bi trebao biti objavljen kasnije u srijedu, a trgovci smanjuju vjerojatnost povećanja kamatnih stopa koja je prema procjenama na tržištu ranije ove godine premašila 80 posto.

Bitcoin ETF-ovi također pomažu, ponovno postižući neto pozitivan rezultat ovog tjedna nakon niza odljeva. Anthony Scaramucci iz Skybridge Capitala rekao je da oporavak pokazuje da je medvjeđe tržište bitcoina gotovo završeno, tvrdeći da je pad imovine od otprilike 55 posto s vrhunca blaži nego u prethodnim ciklusima.