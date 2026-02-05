Trenutni sentiment u kriptu gori je nego 2022. godine

Analitičari su zabrinuti jer je opseg pada bitcoina za vrijeme medvjeđeg tržišta početkom ove godine mnogo brži nego u prošlom ciklusu

Bitcoinovo medvjeđe tržište ima puno jači početak nego 2022., izvijestila je u srijedu platforma za analitiku CryptoQuant.

Otkad je u studenom pao ispod 365-dnevnog pomičnog prosjeka, bitcoin je pao za 23 posto u samo 83 dana, u usporedbi s padom od šest posto u istom razdoblju početkom 2022.

- Ovaj je učinak lošiji nego na početku prethodnog medvjeđeg tržišta u siječnju 2022. Momentum se brže pogoršava u ovom ciklusu - prema analitičarima.

Medvjeđe tržište bitcoina se produbljuje

Bitcoin je dosegao vrhunac od 126.000 dolara početkom listopada, kada je ‘Bull Score Index’ bio na 80, ali nakon likvidacije 10. listopada, indeks je postao medvjeđi i sada je pao na nulu, dok je cijena pala na 71.000 dolara, što signalizira široku strukturnu slabost, izvijestio je CryptoQuant. Platforma je također navela da je bitcoin izgubio ključne razine podrške i da bi mogao pasti od 70.000 do 60.000 dolara.

Bitcoin je tri puta odbijen po realiziranoj cijeni, ključnoj razini podrške i otpora. Također je nedavno prešao ispod donjeg pojasa iste metrike, što je djelovalo kao podrška tijekom bikovskog tržišta.

Realizirana cijena bitcoina je metrika koja izračunava prosječnu cijenu svih bitcoina u optjecaju vrednovanjem svake jedinice po cijeni po kojoj je zadnji put trgovana na blockchainu, a ne po trenutnoj tržišnoj vrijednosti.

U međuvremenu, Santiment je izvijestio da je raspoloženje postalo izrazito negativno prema bitcoinu i ethereumu nakon velikog pada proteklog tjedna.

- Kao što znamo, tržišta se kreću suprotno od straha i pohlepe malih trgovaca. I dalje postoji snažan argument za kratkoročni oporavak sve dok mala skupina trgovaca nastavlja pokazivati ​​nevjericu prema kriptovalutama u cjelini - izjavili su iz Santimenta.

Medvjeđe tržište bitcoina nastavlja bjesniti dok se profitabilnost resetira, ostvareni gubici rastu, spot potražnja ostaje slaba, a financijska poluga se smanjuje, izvijestio je Glassnode.

U međuvremenu, kripto indeks straha i pohlepe pao je natrag na najniže vrijednosti svih vremena oko 12 zbog pada raspoloženja i nastavka panične prodaje.

Izgledi za kripto tržište

Ukupna kapitalizacija ponovno je danas pala za 4,4 posto na 2,53 bilijuna dolara, što je najniža razina od travnja 2025. Daljnji gubici vratit će je na najniže razine na medvjeđem tržištu iz 2024.

Bitcoin je ponovno pao, spustivši se ispod 71.000 dolara u četvrtak ujutro. Ethereum je u kolapsu, pada ispod 2.100 dolara i ne uspijeva se oporaviti, također na putu prema najnižim razinama iz prethodnog ciklusa.

Altcoini nisu vrijedni spomena, padaju još značajnije, a većina ih je sada na 80 posto nižoj razini od svojih vrhunaca.