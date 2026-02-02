Bitcoin pao za 20 tisuća dolara u dva tjedna, vlada ekstremni strah

Bitcoin je doživio iznenadne likvidacije tijekom vikenda, što je cijenu spustilo na gotovo 75 tisuća dolara

Gotovo je teško zamisliti da je prije samo nekoliko tjedana bitcoin bio iznad 95 tisuća dolara, a kripto entuzijasti nagađali su o potencijalnom porastu cijene prema šesteroznamenkastom iznosu po prvi put 2026. godine.

Ne samo da se taj rast nije ostvario, već su se medvjedi probudili usred zime i inicirali nekoliko uzastopnih padova koji su na kraju srušili bitcoin na višemjesečni minimum. S time je pao i ukupni sentiment.

Popularni indeks straha i pohlepe za bitcoin prikuplja podatke iz različitih izvora, kao što su ukupna volatilnost, tržišni momentum, dominacija bitcoina i komentari na društvenim mrežama, kako bi se utvrdio trenutni sentiment investitora i zajednice prema najvećoj digitalnoj imovini. Fluktuacije cijena i tržišni momentum odgovorni su za 50 posto konačnog rezultata, koji se kreće od 0 (ekstremni strah) do 100 (ekstremna pohlepa). Zbog toga je prilično logično da je metrika u posljednje vrijeme pala.

Ekstremni strah dominira trenutnom fazom tržišta. Ispod 30 je od 22. siječnja, kada je započela korekcija bitcoina. Nakon subotnjeg pada tržišta, u kojem je izbrisano preko 2,5 milijardi dolara vrijednih pozicija s polugom, indeks je pao na 14, najniže razine od sredine prosinca.

Bitcoin se nakon pada u četvrtak donekle oporavio na 84 tisuća dolara, ali je potom iznenada pao na 75.500 dolara, što je postala njegova najniža cijena od prošlog travnja. To je značilo da je bitcoin pao za 20 tisuća dolara od 18. siječnja, kada je trgovao po 95.500 dolara. Altcoini su slijedili taj primjer s ogromnim padom, jer su mnogi zabilježili najniže vrijednosti koje nisu viđene više od godinu dana.

Bitcoin je prošle godine dosegnuo povijesne maksimume, potaknut očekivanjima da će administracija Donalda Trumpa provoditi regulatorno povoljniju politiku prema kriptosektoru. Nakon toga cijena je snažno pala, a sličan trend zabilježile su i druge velike kriptovalute.

U međuvremenu su trgovinske prijetnje i rast geopolitičkih napetosti potaknuli investitore na okretanje tradicionalnim sigurnim imovinama, poput zlata i srebra. Ostaje pitanje hoće li aktualna korekcija predstavljati tek još jednu epizodu visoke volatilnosti ili početak duljeg razdoblja pritiska na cijene kriptoimovine.