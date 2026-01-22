Strategy premašio 700 tisuća bitcoina nakon nove velike kupnje

Strategy je prošli tjedan stekao 22.305 bitcoina po cijeni od oko 95.284 dolara, čime je povećao svoj udio na 709.715 bitcoina

Strategy, najveći svjetski javni vlasnik bitcoina, premašio je 700.000 bitcoina svojom najnovijom velikom kupnjom.

Strategy je kupio 22.305 bitcoina za 2,13 milijardi dolara prošli tjedan, prema podnesku američke Komisije za vrijednosne papire i burze u ponedjeljak.

Kupnje su obavljene po prosječnoj cijeni od 95.284 dolara, a bitcoin je prošlu srijedu nakratko porastao na preko 97.000 dolara, prema podacima CoinGecka.

Akvizicijom je ukupna količina bitcoina tvrtke Strategy porasla na 709.715 komada, kupljenih za oko 53,92 milijarde dolara po prosječnoj cijeni od 75.979 dolara.

Najveća kupnja bitcoina od veljače 2025.

Najnovija akvizicija bitcoina tvrtke Strategy označava naglo ubrzanje kupnje u usporedbi s većim dijelom 2025. godine i najveća je kupnja tvrtke od veljače prošle godine, kada je kupljeno 20.356 bitcoina za oko 2 milijarde dolara.

Tvrtka je 12. siječnja objavila kupnju 13.627 bitcoina (1,3 milijarde dolara), što je bila njihova najveća akvizicija bitcoina od srpnja prošle godine.

Kupnja se dogodila usred blagog porasta dionica Strategyja (MSTR), pri čemu je dionica u srijedu porasla iznad 185 dolara, što se poklopilo s višemjesečnim maksimumom bitcoina od preko 97.000 dolara.

Porast je također uslijedio nakon odluke Morgan Stanley Capital Internationala (MSCI) da početkom siječnja ne isključi tvrtke za digitalno trezorstvo iz svog tržišnog indeksa.

Prema podacima Blockchain.com, stjecanjem 709.715 bitcoina, Strategy sada drži oko 3,37 posto ukupne ponude od 21 milijuna bitcoina i 3,55 posto od 19,98 milijuna bitcoina koji su trenutno u optjecaju.

Ubrzana kupnja od strane Strategyja dolazi nakon razdoblja neizvjesnosti za digitalne riznice nakon rasta u ljeto 2025. koji su mnogi opisali kao balon.

James Butterfill, voditelj istraživanja u CoinSharesu, rekao je da je tržište sada spremno ponovno procijeniti koje će tvrtke koje ulažu u digitalnu imovinu preživjeti ako se istinski prilagode modelu akumulacije.

- Budućnost digitalnih riznica leži u povratku osnovama: discipliniranom upravljanju riznicom, vjerodostojnim poslovnim modelima i realnim očekivanjima o ulozi digitalne imovine u korporativnim bilancama - rekao je Butterfill još u prosincu 2025.