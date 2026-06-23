Dionice SpaceX-a pale 16,4 posto, izbrisan veći dio rasta od IPO-a

Dionica je u tri uzastopna dana izgubila velik dio vrijednosti stečene nakon IPO-a, a kompanija je potvrdila i prvu emisiju obveznica

Dionice tvrtke SpaceX pale su u ponedjeljak 16,4 posto, čime je zabilježen treći uzastopni dan pada nakon snažnog uzleta koji je slijedio inicijalnu javnu ponudu dionica ranije ovog mjeseca. Pad u ponedjeljak najveći je jednodnevni gubitak otkako je dionica počela trgovati, a slijedi pad od 3,6 posto u četvrtak te pad od 5 posto u srijedu. Američka tržišta bila su zatvorena u petak zbog praznika Juneteenth.

Tri uzastopna dana pada zaokružuju rast vrijednosti dionice nakon prvog dana trgovanja 12. lipnja. Dionice SpaceX-a sada su samo 14 posto iznad cijene s inicijalne ponude koja je iznosila 135 dolara, a prvog dana trgovanja otvorile su se na 150 dolara. U jednom trenutku, tijekom uzleta vrijednosti, cijena dionice dosegnula je oko 225 dolara, čime je SpaceX po tržišnoj kapitalizaciji nadmašio Amazon i Microsoft te postao četvrta najvrjednija javno uvrštena kompanija u svijetu.

Prva obveznica

SpaceX je u ponedjeljak ujutro u regulatornoj prijavi potvrdio i svoju prvu emisiju obveznica. Iznos ponude nije otkriven, ali kompanija je navela da namjerava sredstva prikupljena emisijom u potpunosti iskoristiti za otplatu postojećeg kredita te za pokriće povezanih naknada i troškova. Agencija Bloomberg krajem prošlog tjedna pisala je da SpaceX priprema emisiju obveznica u rasponu od oko 20 milijardi dolara.

Kredit koji se spominje je SpaceX osigurao ranije ove godine, kada je kompanija, na čelu s izvršnim direktorom Elonom Muskom, preuzela Muskovu tvrtku xAI u veljači. Prema pisanju agencije Reuters, financiranje mostnim kreditom osigurale su banke Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs i Morgan Stanley, koje će prema riječima jednog izvora i voditi emisiju obveznica.

Ponude dugovnih instrumenata povremeno opterećuju cijenu dionica jer ulagači postaju zabrinuti zbog rasta troškova kamata, ali i zbog negativnih signala koje veća potreba za dodatnim financiranjem šalje tržištu o stanju kompanije. Premda se ova emisija u određenoj mjeri očekivala, ona bi mogla biti dodatni razlog za daljnji pad dionice.

Još jedan faktor koji prijeti dodatnom pritisku na cijenu dionice istek je razdoblja zabrane prodaje dionica za insajdere. Jeff Jacobson, strateg agencije 22V Research, izjavio je za Yahoo Finance da će dvadeset posto dionica u vlasništvu insajdera biti otpušteno nakon objave SpaceX-ovih poslovnih rezultata, koja se očekuje početkom ili sredinom kolovoza.

Osim toga, deset posto dionica bit će otpušteno ako dionica bude trgovana po cijeni 30 posto iznad one s inicijalne ponude, dok su dodatna otpuštanja od po sedam posto predviđena oko 21. kolovoza i 10. rujna.

Jacobson je naveo da bi insajderi do početka rujna mogli prodati i do 44 posto svih dionica SpaceX-a, čime bi se trenutni slobodni udio dionica u javnom opticaju, koji iznosi oko 4,2 posto, mogao povećati za gotovo 900 posto.