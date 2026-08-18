Utrka prihoda: kako Anthropic, OpenAI, Google i xAI stoje uoči IPO-a

Anthropicov prihod skočio je sa 9 na 65 milijardi dolara za manje od godinu dana, dok se OpenAI, Google i xAI bore za svoje mjesto na tržištu.

Dok se Anthropic sprema za mogući izlazak na burzu kasnije ove godine, brojke koje kompanija dijeli s ulagačima pokazuju rast kakav je rijetko viđen u korporativnoj povijesti. No kada se ti podaci stave uz rezultate konkurencije, jasnije se vidi koliko je cijela industrija umjetne inteligencije trenutačno u fazi eksplozivnog, ali i vrlo neujednačenog rasta.

Anthropic udvostručuje prihod svaka dva do tri mjeseca

Prema izvoru upućenom u situaciju, na kojeg se u ponedjeljak pozvao Reuters, Anthropicov godišnji prihod krajem srpnja premašio je 65 milijardi dolara. Riječ je o projekciji trenutačne razine prodaje na cijelu godinu, a broj je dijelom redovitog izvještavanja prema ulagačima. Za usporedbu, ista je procjena u svibnju iznosila 47 milijardi dolara, dok je krajem 2025. bila tek oko devet milijardi dolara.

Za 2028. u kompaniji predviđaju prihod između 190 i 200 milijardi dolara, a upravo bi ta projekcija trebala biti ključna za određivanje vrijednosti prilikom eventualnog uvrštenja na burzu. Anthropicov alat za programiranje ostaje glavni pokretač rasta, posebice među poslovnim korisnicima, a kompanija je početkom godine povjerljivo podnijela i prijavu za IPO. Njezina je vrijednost u svibnju procijenjena na 965 milijardi dolara, nakon runde financiranja od 65 milijardi dolara i više nego dvostrukog skoka u odnosu na procjenu od 380 milijardi dolara iz veljače.

OpenAI ubrzao nakon proljetnog zastoja

OpenAI je dulje vrijeme bio neprikosnoveni lider po prihodu, no rast mu je u prvoj polovici 2026. znatno usporio. Godišnji je run-rate krajem 2025. iznosio oko 21,4 milijarde dolara, a do veljače 2026. narastao je na otprilike 25 milijardi, gdje je potom mjesecima stagnirao. Upravo je u tom razdoblju, u travnju, Anthropicov prihod prvi put nadmašio OpenAIjev, a do kraja svibnja razlika se dodatno povećala.

Ljeto je, međutim, donijelo zaokret, pa prema izvorima upoznatima sa situacijom na koje se pozvao Bloomberg, OpenAIjev je godišnji prihod sredinom kolovoza premašio 40 milijardi dolara, što je gotovo dvostruko više nego krajem 2025. godine. Kao pokretače ubrzanja tvrtka navodi rast alata za programiranje, pretplate i tek zaživjeli oglašivački posao. OpenAI je u ožujku 2026. zatvorio rundu financiranja od 122 milijarde dolara pri procjeni vrijednosti od 852 milijarde dolara, a povjerljivu prijavu za burzovni izlazak podnio je 8. lipnja.

Google okreće oglašivački stroj prema AI-ju

Alphabet, matična kompanija Googlea, ne objavljuje prihod Geminija zasebno, ali podaci iz poslovanja u drugom tromjesečju 2026. jasno pokazuju kamo se novac slijeva. Prihod Google Clouda u drugom je kvartalu skočio 82 posto na 24,8 milijardi dolara, ubrzavši s već snažnog rasta od 63 posto u prvom tromjesečju. Uprava tvrtke rast pripisuje potražnji za AI infrastrukturom i poslovnim rješenjima, uz podatak da gotovo 90 posto kompanija s liste Fortune 100 koristi Gemini Enterprise.

Aplikacija Gemini u međuvremenu je dosegnula 950 milijuna mjesečnih korisnika, a Googleovi modeli obrađuju 22 milijarde API tokena po minuti, gotovo dvostruko više nego kvartal ranije. Ukupni prihod Alphabeta u drugom je tromjesečju iznosio 119,8 milijardi dolara, uz kapitalne izdatke od 44,9 milijardi dolara samo u tom razdoblju, što odražava koliko agresivno kompanija ulaže u AI infrastrukturu.

xAI daleko iza po prihodu, ali s ogromnom valuacijom

Elon Muskov xAI po prihodu je u sasvim drugoj ligi. Godišnji prihod isključivo Groka procjenjuje se na svega oko 500 milijuna dolara, uz mjesečni gubitak blizu milijardu dolara. Unatoč tome, kompanija je nakon spajanja sa SpaceX-om u veljači 2026. i naknadnog izlaska SpaceX-a na Nasdaq dosegnula kombiniranu tržišnu vrijednost od oko 1,43 bilijuna dolara, što Reuters opisuje kao najveće spajanje po vrijednosti u povijesti. Po broju korisnika Grok je treći na američkom tržištu chatbotova s udjelom od 17,8 posto, iza ChatGPT-a s 52,9 posto i Geminija s 29,4 posto.

Iz svih ovih brojki proizlazi da je Anthropic, unatoč tome što je znatno mlađi i manji od Googlea po ukupnom poslovanju, u samo nekoliko mjeseci uspio prestići OpenAI po godišnjem prihodu i približiti mu se po tempu rasta koji rijetko ima presedan u tehnološkoj industriji. Istovremeno, Google pokazuje da tradicionalni divovi mogu ubrzano konvertirati infrastrukturna ulaganja u konkretan prihod, dok xAI za sada ostaje primjer kompanije čija tržišna valuacija daleko premašuje njezine trenutačne poslovne rezultate. Sve to se događa u trenutku kada se i Anthropic i OpenAI pripremaju za moguće izlaske na burzu, što bi njihove projekcije prihoda za 2027. i 2028. moglo pretvoriti u jedan od najvažnijih testova povjerenja ulagača u cijeloj AI industriji.