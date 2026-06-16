Nogomet i brandovi
Svjetsko prvenstvo više ne dobivaju oni s najvećim budžetom
16. lipnja 2026.
Brendovi koji reagiraju na golove, preokrete i emocije navijača imaju prednost pred unaprijed zacrtanim kampanjama.
Kad reprezentacija zabije gol, energija se osjeti na globalno razini. Unatoč snazi takvih momenata, bilo da je riječ o slavljeničkom zanosu ili razočaranju navijača (ovisno o tome u čijem se golu našla lopta), brendovi se i dalje reklamiraju kao da je svaka minuta utakmice potpuno ista.
Oglašivači koji se naslanjaju na strategije koje su osmišljene mjesecima prije Svjetskoga nogometnog prvenstva, zapravo, ne znaju igrati utakmicu.
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