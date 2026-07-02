Vanja Vejzagić: Kako sačuvati kućni budžet u eri poskupljenja?

Ekonomist i voditelj Katedre za ekonomiju i financije na Sveučilištu Algebra Bernays savjetuje kako pametno upravljati kućnim budžetom

Zašto mnogima novac nestaje prije kraja mjeseca, čak i kada imaju solidna primanja? To je pitanje koje sve češće muči građane suočene s rastućim troškovima života i inflacijom. Iako bi veća plaća na prvi pogled trebala donijeti financijsku sigurnost, praksa pokazuje da to često nije slučaj. Ključ problema nerijetko leži u svakodnevnim navikama koje postupno, ali sigurno narušavaju kućni budžet.

U novoj epizodi Financijskog kompasa, podcasta koji kreiramo u suradnji s HPB Financijskom akademijom, voditeljica Gordana Gelenčer razgovara s Vanjom Vejzagićem, voditeljem Katedre za ekonomiju i financije na Sveučilištu Algebra Bernays, koji objašnjava kako preuzeti kontrolu nad osobnim financijama u uvjetima inflacije. Vejzagić ističe kako rast prihoda često prati i rast potrošnje, što dovodi do začaranog kruga u kojem se financijska stabilnost ne postiže.

Poseban naglasak stavlja se na prepoznavanje obrazaca ponašanja koji upućuju na život iznad vlastitih mogućnosti, ali i na konkretne metode budžetiranja koje su prilagođene početnicima. Stručnjaci upozoravaju kako male, ali dosljedne promjene mogu imati značajan učinak – od praćenja troškova do postavljanja jasnih financijskih ciljeva.

U konačnici, odgovorno upravljanje novcem ne ovisi isključivo o visini prihoda, već o svjesnim odlukama koje donosimo svakodnevno.

Cijelu epizodu možete pogledati na YouTubeu, a najzanimljivije isječke pratiti na Liderovu profilu na društvenim platformama.