Aminess otvorio vrata Aminess Younique Vollo Hotel Residencesa u Opatiji

Jedinstveni projekt na opatijskoj rivijeri donosi premium rezidencije, vrhunsku uslugu, bogatu gourmet ponudu i iskustvo s pet zvjezdica

Aminess Hotels&Resorts, jedna od najbrže rastućih domaćih hotelskih grupacija, otvorio je vrata novog premium objekta Aminess Younique Vollo Hotel Residencesa u Voloskom, čime je dodatno obogatio ponudu na prestižnoj opatijskoj rivijeri. Ovaj novouređeni objekt od 5 zvjezdica donosi jedinstven koncept modernih rezidencija, vrhunsku uslugu i sadržaje osmišljene za goste koji traže udobnost i autentično iskustvo.

Vollo Hotel Residences smještene su na atraktivnoj lokaciji u neposrednoj blizini Opatije, te spajaju suvremeni dizajn, prostranost privatnih rezidencija i sve prednosti premium hotelske usluge. Objekt predstavlja novi koncept branded residencesa, u kojem gosti mogu uživati u modernim, elegantno uređenim jedinicama s ozelenjenim terasama i predivnim pogledu na Kvarnerski zaljev, uz sadržaje prilagođene najvišim standardima luksuznog turizma. Gostima je na raspolaganju 58 smještajnih jedinica koje variraju veličinom – od apartmana, penthousea od čak 233 m2 ili, pak, rooftop apartmana s četiri spavaće sobe koji se prostire na 263 m2.

Aminess Younique Vollo Hotel Residences

Tu je i vanjski bazen s lounge zonom i sunčalištem, relax zona, boutique Gym & Spa zona kao i Harbour Health Club, suvremeni multidisciplinarni koncept posvećen pokretu, estetici, oporavku i kvaliteti života, u kojem se fizikalna terapija, rehabilitacija, wellness i personalizirani pristup spajaju u cjelovito iskustvo brige o tijelu. Ljubitelji aktivnog odmora mogu se okušati u mini golfu, a oni najmlađi zabavit će se na dječjem igralištu. U sklopu objekta nalazi se i Aminessov restoran s prepoznatljivim gourmet konceptom, trattorijom Il Cantuccio. Poseban naglasak stavljen je na kvalitetu života i cjeloviti doživljaj odmora, kroz spoj vrhunske gastronomije, wellness sadržaja i personalizirane usluge.

- Otvorenjem Aminess Younique Vollo Hotel Residences napravili smo važan iskorak u razvoju naše premium ponude i dodatno potvrdili našu posvećenost objektima najviše kategorije. Ovaj projekt odlikuju moderan i istančan dizajn, promišljeni detalji te koncept koji gostima pruža osjećaj privatnosti vlastite rezidencije, uz sve prednosti vrhunske hotelske usluge. Opatija je destinacija iznimne povijesti i posebne energije, a vjerujemo da će ovaj objekt dodatno obogatiti njezinu ponudu i privući goste koji traže jedinstveno iskustvo boravka tijekom cijele godine - istaknuo je Mladen Knežević, predsjednik Uprave Aminessa.

Otvorenjem Aminess Younique Vollo Hotel Residences, Aminess nastavlja sa strategijom razvoja objekata više kategorije i širenja ponude prema gostima koji cijene kvalitetu, autentičnost i personalizirani pristup. Ulazak na opatijsku rivijeru predstavlja važan korak u jačanju prisutnosti brenda na Kvarneru te doprinosi daljnjem pozicioniranju Opatije kao jedne od vodećih cjelogodišnjih turističkih destinacija na Jadranu.