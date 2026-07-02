EU usvojio pravila kružnog gospodarstva za automobilski sektor

Proizvođači automobila morat će koristiti reciklirani plastiku i preuzeti odgovornost za vozila do kraja njihova životnog vijeka

Bruxelles je odobrio nova pravila koja će temeljito promijeniti način na koji se vozila u Europskoj uniji dizajniraju, proizvode, rastavljaju i recikliraju. Naime, Vijeće Europske unije formalno je usvojilo uredbu kojom se propisuju zahtjevi kružnog gospodarstva za dizajn vozila i upravljanje vozilima na kraju životnog vijeka. Time automobilski sektor dobiva novu regulatornu osnovicu, a proizvođači se stavljaju pod veći pritisak da materijale zadrže u uporabi dulje nego dosad.

Uredba obuhvaća cjelokupni životni vijek vozila, od dizajna i proizvodnje, preko ponovne uporabe i recikliranja, do oporabe i konačne obrade kada vozilo postane otpad. Za proizvođače automobila to znači da politika kružnog gospodarstva sve dublje ulazi u razvoj proizvoda i planiranje opskrbnih lanaca.

Ciljevi za recikliranu plastiku ulaze u dizajn vozila

Jedna od najkonkretnijih promjena koje uredba donosi jest novi zahtjev za udio reciklirane plastike. Šest godina nakon stupanja pravila na snagu, najmanje 15 posto plastike korištene u proizvodnji novih vozila morat će potjecati iz recikliranih izvora. Unutar deset godina taj cilj raste na 25 posto.

Uredba pritom izravno povezuje sustav automobilske reciklaže s novom proizvodnjom. Najmanje 20 posto reciklirane plastike korištene u vozilima morat će potjecati od vozila na kraju životnog vijeka. Taj je zahtjev posebno važan za nabavne timove i dobavljače jer stvara izravan signal potražnje za recikliranim materijalima automobilske kvalitete, a ujedno podiže vrijednost pravilnog rastavljanja vozila i oporabe materijala.

Rukovodstvima tvrtki, kružni dizajn više neće biti isključivo u nadležnosti timova za održivost, već će utjecati na inženjering, nabavu, usklađenost s propisima i planiranje troškova.

Proizvođači odgovorni i nakon prodaje

Uredba također jača prošireno načelo odgovornosti proizvođača, pa će proizvođači automobila postat financijski i organizacijski odgovorni za cjelokupni životni vijek svojih vozila, a ta odgovornost traje i nakon što vozilo postane otpad. Također, proizvođači će morati poticati dizajn prilagođen kružnom gospodarstvu, a ujedno osigurati besplatan preuzimanje i pravilnu obradu svih vozila na kraju životnog vijeka.

To na proizvođače stavlja nove obveze upravljanja. Tvrtkama će trebati sustavi za praćenje vozila, upravljanje mrežama ovlaštenih obrađivača i dokazivanje usklađenosti s propisima. Uprave i najviše rukovodstvo mogu očekivati pomniji nadzor nad gospodarenjem otpadom, učinkovitošću recikliranja i odlukama o dizajnu proizvoda.

Uredba kružnom gospodarstvu daje i jasniju financijsku dimenziju. Obveze preuzimanja, rastavljanja i recikliranja utjecat će i na operativne troškove, no bolja uporaba plastike, metala i kritičnih sirovina s vremenom bi mogla smanjiti izloženost nestabilnim tržištima sirovina.

EU cilja na 'nestala vozila' i nezakonit izvoz

Vijeće se pozabavilo i problemom takozvanih nestalih vozila, odnosno vozila koja se nezakonito rastavljaju ili izvoze umjesto da prođu obradu kroz ovlaštene kanale. Prema novim pravilima, mjere sljedivosti i kontrole bit će pojačane, pa kada vozilo ispuni kriterije vozila na kraju životnog vijeka, mora ga obraditi ovlašteni pogon i ono se više ne smije zakonito izvoziti niti preprodavati kao rabljeno vozilo.

Uredba ujedno zabranjuje izvoz rabljenih vozila koja više nisu sposobna za sigurnu vožnju. Ta mjera nosi i okolišnu i političku težinu, a EU time želi izbjeći prebacivanje onečišćenja na treće zemlje, te istovremeno zadržati vrijedne materijale unutar vlastitog gospodarstva.

Za tržišta u razvoju zabrana izvoza mogla bi smanjiti priljev nesigurnih ili onečišćujućih vozila, dok za europsku industriju znači da više materijala pogodnog za oporabu ostaje unutar Unije, čime se podupire šira strategija resursne sigurnosti i industrijske otpornosti.

Osobna i laka gospodarska vozila prva na redu

Uredba će se u punom opsegu primjenjivati na osobne automobile i laka gospodarska vozila. Teška vozila, uključujući kamione, podliježu ograničenijem skupu zahtjeva, dok će motocikli i vozila posebne namjene potpasti pod još uži opseg pravila, usmjeren prvenstveno na osiguravanje pravilne obrade na kraju životnog vijeka.

Postupan pristup regulatorima ostavlja prostor za buduće proširenje okvira, a ujedno odražava složenost primjene pravila kružnog gospodarstva na vrlo različite kategorije vozila.

Uredba se sada nalazi u završnoj fazi zakonodavnog postupka Europske unije. Počet će se primjenjivati dvije godine nakon stupanja na snagu. Godinu dana nakon stupanja na snagu, Europska komisija morat će dovršiti studiju izvedivosti, a na temelju te studije uvest će i buduće ciljeve i za druge materijale, među kojima bi mogli biti reciklirani čelik, aluminij, magnezij i kritične sirovine.

Ta bi sljedeća faza mogla biti iznimno značajna za proizvođače automobila i investitore, jer se metali i kritične sirovine nalaze u samom središtu proizvodnje električnih vozila, pa bi budući ciljevi mogli utjecati na opskrbne lance baterija, troškove vozila i alokaciju kapitala.

Za najviše rukovodstvo ova uredba nije samo pravilo o recikliranju. Riječ je o okviru koji obuhvaća dizajn proizvoda, opskrbni lanac i korporativno upravljanje, a povezuje klimatsku politiku, resursnu sigurnost i industrijsku strategiju u jednom od najvažnijih sektora Europe.

Europska unija se kladi da kružno gospodarstvo može smanjiti otpad, zadržati vrijednost i ojačati domaću opskrbu materijalima. Na automobilskom je sektoru sada da pokaže može li tu promjenu ostvariti u punom opsegu.