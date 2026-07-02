Tamara Maćašović preuzima vodstvo PwC-a Hrvatska

Nova glavna partnerica PwC-ovih društava u Hrvatskoj dosad je bila partnerica u reviziji i računovodstvenom savjetovanju

Tamara Maćašović nova je glavna partnerica PwC-ovih društava u Hrvatskoj, objavila je ta konzultantsko-revizorska kuća. Na toj funkciji preuzima vođenje poslovanja PwC-a Hrvatska.

Maćašović je dosad bila partnerica u odjelu revizije i računovodstvenog savjetovanja te voditeljica regionalnog tima za etička pitanja. Članica je uprave PwC-a Hrvatska više od deset godina, a u kompaniji ima tri desetljeća iskustva u vođenju revizijskih i savjetodavnih projekata za domaće i međunarodne klijente iz različitih sektora.

Iz PwC-a navode da se posljednjih godina, uz reviziju i savjetovanje, bavila i strateškim pitanjima vezanima uz organizaciju rada, razvoj talenata i transformaciju poslovanja. Bila je i članica regionalnog vodstva PwC-a za srednju i istočnu Europu, što joj je, prema navodima kompanije, proširilo iskustvo u upravljanju i radu na regionalnoj razini.

U novoj ulozi Maćašović će voditi PwC-ova društva u Hrvatskoj u razdoblju u kojem se revizorsko-konzultantske kuće sve više prilagođavaju promjenama u poslovanju klijenata, tehnološkoj transformaciji, regulatornim zahtjevima i novim očekivanjima tržišta.

– Preuzeti ulogu glavne partnerice PwC-a u Hrvatskoj za mene predstavlja veliku čast, ali i odgovornost. Tijekom svog iskustva u PwC-u imala sam priliku surađivati s klijentima i kolegama, voditi složene projekte te kroz regionalne uloge razviti širu perspektivu o tome kako strateška vizija i ulaganja u tehnologiju stvaraju poslovnu vrijednost – izjavila je Maćašović.

Dodala je da razdoblje koje je pred kompanijom donosi nove poslovne izazove i prilike.

– Veselim se daljnjem razvoju PwC-a kao partnera na lokalnom tržištu koji povezuje znanje, tehnologiju i inovacije u rješavanju poslovnih izazova klijenata – poručila je Maćašović.