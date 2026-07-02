Povijesni iskorak: Air China otvara izravnu liniju Zagreb – Peking

Prva redovna linija za Kinu u povijesti donosi osam interkontinentalnih letova tjedno u Zagreb i otvara vrata azijskom tržištu

Zračna luka Zagreb ostvarila je povijesni iskorak na interkontinentalnom tržištu. Kineski nacionalni avioprijevoznik Air China službeno je pustio u prodaju karte za novu redovnu liniju Peking – Bukurešt – Zagreb, čiji je start zakazan za 4. rujna 2026. godine. Riječ je o prvoj redovnoj zračnoj liniji u povijesti koja izravno povezuje Hrvatsku s kineskom prijestolnicom.

Zahvaljujući ovoj liniji, Zagreb dobiva izravnu vezu s jednim od najvećih svjetskih zrakoplovnih čvorišta, što otvara potpuno nove perspektive za hrvatski turizam, trgovinsku razmjenu i jačanje gospodarskih veza s azijskim tržištima.

Operativni detalji i 'peta sloboda'

Nova će linija prometovati tri puta tjedno – ponedjeljkom, srijedom i petkom, a letove će obavljati širokotrupnim zrakoplovom Airbus A330-200.

Iako let na ruti između Pekinga i Zagreba uključuje zaustavljanje u Bukureštu, putnici koji putuju na cijeloj relaciji ne mijenjaju zrakoplov. Ključni komercijalni benefit ove linije leži u činjenici da se radi o takozvanom 'tag' letu. Air China će, zahvaljujući prometnim pravima pete slobode, imati pravo prodavati zrakoplovne karte i za zasebnu relaciju između Bukurešta i Zagreba, što avioprijevozniku jamči veću profitabilnost i bolju popunjenost putničke kabine.

Sinergija unutar Star Alliancea

Za poslovne putnike i domaće gospodarstvo ključan je i strateški kontekst ovog partnerstva. Air China je, baš kao i domaći nacionalni prijevoznik Croatia Airlines, punopravna članica Star Alliancea, najvećeg svjetskog zrakoplovnog saveza.

Dolazak kineskog giganta predstavlja golemo pojačanje za Međunarodnu zračnu luku Zagreb (MZLZ) u kontekstu pozicioniranja na zrakoplovnoj karti Europe. Uz već postojeće interkontinentalne linije prema Torontu i Seulu, Zagreb će u predstojećem razdoblju imati čak osam tjednih interkontinentalnih letova, što je povijesno najviša razina u ponudi zagrebačkog aerodroma.

Kina ujedno predstavlja jedno od najvećih emitivnih turističkih i investicijskih tržišta na svijetu, a izravna zračna povezanost dokazano je primarni preduvjet za generiranje rasta u broju dolazaka visoko-platežnih gostiju s Dalekog istoka.

Hoće li linija postati cjelogodišnja?

Prema trenutačno dostupnim podacima iz rezervacijskih sustava, Air China je liniju postavila kao sezonsku – letovi su planirani od 4. rujna do kraja ljetnog reda letenja, odnosno 23. listopada 2026.

Ovaj potez u avioindustriji uobičajeno služi za opipavanje pulsa i testiranje potražnje na novom tržištu. Odluka o eventualnom produljenju operacija na zimski red letenja ili povratku s većim kapacitetima iduće godine ovisit će isključivo o komercijalnim pokazateljima, popunjenosti zrakoplova (load factor) i profitabilnosti rute u predstojećim tjednima.