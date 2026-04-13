5 razloga zašto odmah trebate prijeći na oglašavanje na Meta Andromedi

Ako pratite digitalni marketing, sigurno ste već čuli za velike promjene koje se događaju unutar Meta oglašavanja. Iza svega toga stoji novi sustav koji se zove Meta Andromeda.

Andromeda je Metin AI sustav koji odlučuje koji oglas, od milijuna dostupnih, će biti prikazan određenom korisniku. Nije to nadogradnja starog sustava, to je kompletan restart načina na koji Meta oglašavanje funkcionira.

Stari model oslanjao se na publike koje definirate vi sami, poput dobi, lokacije, interese, ponašanja… Meta je prikazivala vaše oglase upravo prema tim parametrima. Andromeda okreće tu logiku.

Umjesto da vi govorite Meti kome treba prikazati oglase, Andromeda sama analizira vaš kreativni sadržaj i na temelju njega zaključuje kome je taj oglas najbolje prikazati.

Sustav analizira kreativu kako bi razumio što vaš oglas komunicira, a zatim ga prikazuje korisnicima koji su vaša potencijalna target skupina. Primjena ovog sustava u potpunosti je krenula u siječnju 2026.

1. Vaš kreativni sadržaj sada radi posao koji je ranije radilo ciljanje

Prije Andromeda, puno je vremena odlazilo na preciznu segmentaciju publike (taj je segment postavljanja oduzimao puno vremena i bio je sklon pogreškama). Sada Meta tu ulogu preuzima sama. Andromeda analizira vizualni i tekstualni sadržaj vašeg oglasa, prepoznaje što komunicira i koji tip korisnika bi na njega reagirao te ga automatski plasira vašoj najboljoj target skupini.

2. Mala poduzeća sada imaju jednake šanse kao i veliki igrači

Jedna od najvećih prednosti Andromede je što budžet više nije jedini faktor uspjeha. Stari sustav favorizirao je veće oglašivače koji su mogli priuštiti opsežno A/B testiranje i skupo skaliranje. Andromeda mjeri raznovrsnost i kvalitetu kreative, ne visinu potrošnje.

Ako mali poduzetnik producira više oglasa s različitim varijacijama i formatima, sustav će testirati svaki od njih i nagraditi one koji ostvaruju angažman.

3. Broad targeting konačno radi onako kako je uvijek trebao

Godinama su iskusni oglašivači izbjegavali „broad“ (široko) ciljanje jer je davalo lošiji promet. Andromeda je i to promijenila. Budući da optimizacija nije više na razini publike nego na razini svakog pojedinog korisnika, broad targeting postaje ne samo prihvatljiv nego i preporučen pristup.

Sustav sam filtrira tko od milijuna korisnika treba vidjeti vaš oglas, na temelju vaše kreative, ne na temelju naših pretpostavki. Time smanjuje potrebu za uskom segmentacijom i otklanja problem „pretreniranosti“ kampanja za male publike.

4. Sustav kažnjava monotoniju i nagrađuje svježinu

Andromeda grupira slične kreativne varijante u klastere i tretira ih kao jednu cjelinu, što znači da ponavljanje istog oglasa ne povećava doseg, nego ga ograničava.

Preporučena je tjedna ili dvotjedna rotacija kreativa s praćenjem signala zamorenosti publike. Konstantna kreativna produkcija postaje glavni dio strategije, više ne možete samo ostaviti jednu kreativu na duži period te očekivati vrhunske rezultate.

5. Ovo je infrastrukturna promjena, ne trend

Andromeda nije kratkoročna nadogradnja, ali ni eksperimentalna funkcionalnost. To je novi temelj na kojemu Meta gradi cijeli oglašivački sustav, prema Metinom internom opisu „4x učinkovitiji u ostvarivanju poboljšanja performansi oglasa“ u odnosu na prethodne modele.

Oglašivači koji su rano prilagodili strategiju, povećali produkciju kreativa i napustili usko targetiranje već sada imaju prednost koja se mjeri u drastično nižim troškovima i višim povratima.

Edukacija

Meta Andromeda nije razlog za paniku, ali definitivno morate djelovati. Sustav koji je godinama nagrađivao precizno ciljanje sada nagrađuje kreativnu izvrsnost, raznovrsnost i dosljednost. Brendovi koji to razumiju i prihvate imat će vjetar u leđa, oni koji nastave po staroj formuli nastavit će imati sve lošije rezultate.

