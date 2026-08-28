MSFI 18: Novi pristup prezentiranju i objavljivanju financijskih izvještaja

Novi standard uvodi jasniju strukturu, obavezne međuzbrojeve i veću transparentnost za korisnike financijskih izvještaja

Piše: Domagoj Bakran

Međunarodni standard financijskog izvještavanja 18 – Prezentiranje i objavljivanje u financijskim izvještajima – znatno će promijeniti način na koji društva koja primjenjuju MSFI predstavljaju informacije o financijskom rezultatu.

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) objavio ga je u travnju 2024., a primjenjuje se na izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2027. ili nakon tog datuma. MSFI 18 zamjenjuje MRS 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja – pri čemu su neki zahtjevi MRS-a 1 zadržani, a drugi premješteni u MRS 8 i MSFI 7.