Plitvička jezera: Pokretač razvoja Like po taktu politike

Proglašenjem prvog hrvatskog nacionalnog parka 8. travnja 1949. počela je nova era očuvanja prirode, ali i kontinentalnog turizma

Dana 8. travnja 1949. Plitvička jezera službeno su proglašena nacionalnim parkom, čime je započela nova faza u upravljanju jednim od najvrjednijih prirodnih prostora u Hrvatskoj.

Dug put do nacionalnog parka

Iako se često misli da su Plitvice tada prvi put ‘otkrivene', njihova je iznimna vrijednost bila prepoznata mnogo ranije. Još 1893. u Zagrebu je osnovano Društvo za poljepšanje Plitvičkih jezera, prva organizirana inicijativa koja je uređivala staze, postavljala putokaze, gradila paviljone i promovirala jezera među putnicima i prirodoslovcima.

Društvo je objavljivalo vodiče, poticalo istraživanja i organiziralo izlete iz Zagreba, stvarajući tako začetak kasnijeg turističkog identiteta. Društvo se još 1925. zalagalo za proglašenje Plitvica nacionalnim parkom. To se i ostvarilo – sa zadrškom od 24 godine.

Početak sustavne zaštite

Proglašenje nacionalnog parka 1949. označilo je početak sustavne institucionalne zaštite prirode i ozbiljnog kontinentalnog turizma. U desetljećima nakon proglašenja uređuje se infrastruktura: šetnice, pristupne ceste, smještajni objekti i organizacija obilaska.

Time Plitvice postaju jedan od najjasnijih primjera ranog modernog upravljanja prirodnim resursima u Hrvatskoj, s ciljem da se očuva krajolik, ali i omogući njegov održivi gospodarski razvoj.

Problem održivosti

No Plitvice su vrlo rano suočene i s pitanjem održivosti. Masovni turizam, posebno nakon 2000-ih, počeo je opterećivati osjetljiv krški sustav, erodirati staze i vršiti pritisak na sedrene barijere. Uprava parka zato uvodi ograničenja dnevnog broja posjetitelja, vremenske slotove i kontrolu prometa kroz park.

To je jedan od rijetkih primjera u hrvatskom turizmu gdje se ekologijska regulacija počela provoditi sustavno – jer Plitvice su postale simbol i ljepote i granice održivosti.

Dominacija u gospodarstvu

Gospodarski, Nacionalni park Plitvička jezera ima presudnu ulogu u regionalnom razvoju: najveći je poslodavac u Lici, s oko tisuću stalnih radnika te velikim brojem sezonskih zaposlenika. Uz to je i najveći naručitelj roba i usluga u široj regiji. Po prihodima, veći je od svih drugih ličkih gospodarskih subjekata - nadmašuje ga samo kamenolom Calcit.

Upravo ta koncentracija ekonomske moći znači da NP - htio to ili ne - postaje i ključni političko razvojni akter: kroz zapošljavanje, investicije i dobavljačke lance određuje ritam lokalne ekonomije.

Lika 'na državni pogon'

Cijela županija u najvećoj mjeri funkcionira 'na državni pogon', odnosno ima najveći udjel zaposlenosti pod ingerencijom središnje i lokalne države. To pak - prema svojedobnom izračunu Lidera aktualnom i danas - uzrokuje najveću ovisnost o političkim strukturama, odnosno najveći koeficijent klijentelizma.

Uostalom, zbog veličine i snage NP-a čak trećina županijskog turističkog prihoda i još veći udjel zaposlenosti u tom sektoru generira se kroz državno vlasništvo. A turizam je, nažalost, najjači poslovni adut Like.

Nova faza nikad dovršenog posla

U posljednjim godinama park ulazi u novu fazu ulaganja: moderniziraju se šetnice, obnavljaju smještajni objekti, uvodi se ekološki prihvatljiv prijevoz, uređuju energetski sustavi te digitaliziraju procesi prodaje i kontrole ulaznica. Cilj je dvostruk: ublažiti pritisak masovnih dolazaka, a istodobno zadržati Plitvice kao najjači gospodarski motor sjeverne Like.

Gotovo osam desetljeća nakon proglašenja, Plitvička jezera ostaju jedna od najkompleksnijih hrvatskih destinacija – i dragulj prirodne baštine i složeni gospodarski sustav čiji je razvoj uvijek morao balansirati između privlačnosti i očuvanja uz političko pokroviteljstvo sa svim prednostima i nedostacima. Dan 8. travnja podsjeća da je odluka iz 1949. bila tek početak tog zahtjevnog posla koji nikad neće biti dovršen.