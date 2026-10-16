ROCKWOOL otvorio novi natječaj za prestižne stipendije

Studenti mogu dobiti 4.820 eura, a učenici 1.750 eura godišnje, uz mogućnost plaćene stručne prakse i zapošljavanja

Već 19 godina zaredom u sklopu programa Je li plava boja vaše latice? ROCKWOOL u Hrvatskoj raspisuje natječaj za učeničke i studentske stipendije. Osim stipendija, svojim stipendistima nudi i plaćenu stručnu praksu uz mentoriranje kao i mogućnost zapošljavanja po završetku školovanja.

Natječaj je otvoren do 3. studenog 2026. godine do 23:59 sati. Učenici i studenti prijave mogu isključivo slati u digitalnom obliku na [email protected].

- Ponosni smo i zahvalni što kroz zadnjih 19 godina razvijamo međusobno povjerenje s velikim brojem mladih ljudi i njihovih obitelji. Ovim programom potvrđujemo partnerski odnos s ljudima iz našeg okruženja a sve u cilju podizanja kvalitete života, pogotovo mladih - izjavio je Aleks Fonović, direktor tvornice.

- Program stipendija jedan je od naših najvažnijih projekata ulaganja u zajednicu jer mladima pruža konkretnu podršku na njihovom obrazovnom putu. Nakon prošlogodišnjeg proširenja programa, i ove godine nastavljamo pružati stipendije pod istim uvjetima, potvrđujući našu dugoročnu predanost poticanju izvrsnosti, odgovornosti i razvoja mladih talenata - izjavila je Anđelka Toto-Ormuž, voditeljica korporativnih poslova.

Je li plava boja vaše latice? program stipendiranja kojeg ROCKWOOL kontinuirano unaprjeđuje, prepoznat je i cijenjen među studentskom populacijom i krasi ga već 10 zlatnih indeksa.

Kome će ove godine pripasti jednogodišnje studentske stipendije u iznosu od 4.820 EUR odnosno učeničke od 1.750 EUR saznat ćemo tijekom prosinca.

Više informacija o natječaju možete vidjeti ovdje: ROCKWOOL stipendije.