Rebrović će se usmjeriti na daljnji razvoj i unaprjeđenje fizičkih i online rješenja za plaćanje u Hrvatskoj i regiji

Ivan Rebrović novi je član Uprave Monri Paymentsa, vodećeg pružatelja rješenja za plaćanje u jugoistočnoj Europi, čiji sustavi obrađuju četvrtinu svih kartičnih transakcija u Hrvatskoj. Zadužen je za upravljanje i poslovni razvoj inovativnih platnih rješenja na prodajnim mjestima kao i online plaćanja.

Rebrović će se usmjeriti na daljnji razvoj i unaprjeđenje fizičkih i online rješenja za plaćanje u Hrvatskoj i regiji. To uključuje SinglePOS uređaj, koji na jednom terminalu prihvaća kartice svih vodećih kartičnih shema i banaka, i to za jednokratna plaćanja i plaćanja na rate te Monri Online Payments, za brzo i sigurno online plaćanje debitnim i kreditnim karticama te digitalnim novčanicima.

Naglasak će staviti na veću personalizaciju prilikom kupovine, kao i na potpunu sinergiju omnichannel rješenja, te što jednostavnije upravljanje procesom plaćanja, bilo da je riječ o velikim ili malim trgovcima. Jedna od stvari na koju će se dodatno fokusirati će biti prilagodba Monri platforme za nadolazeću regulativu vezanu uz digitalni euro.

U Monriju je od 2018. godine, najprije kao direktor prodaje, kada je s timom značajno pridonio proboju SinglePOS-a rješenja, a od 2020. kao Business Development Manager. Prije toga, gotovo dva desetljeća, razvijao je znanje i iskustvo u kartičnom poslovanju jedne od vodećih banaka u Hrvatskoj, od odjela autorizacija do pozicije vodećeg stručnjaka za prihvat kartica. Sudjelovao je u razvoju i uvođenju usluge online plaćanja, uvođenju DCC usluge za hotelijere, te je bio zadužen za odnose sa velikim klijentima banke.

- Granica između plaćanja u trgovini i online sve se brže briše. Kupac danas očekuje isto iskustvo na terminalu, u aplikaciji i na webu, a trgovac jedan pouzdan sustav iza svega toga. Zato je važno da platna rješenja na prodajnim mjestima te online rješenja vodi netko tko poznaje oba svijeta. Ivan gotovo tri desetljeća radi u kartičnim plaćanjima, od banke do fintecha, i malo tko poznaje naše klijente kao on. Posebno me veseli što ga biramo iz vlastitih redova, i to u godini u kojoj Monri slavi deset godina - izjavio je Damir Čaušević, predsjednik Uprave Monri Paymentsa.

- Kartična plaćanja nikad se nisu mijenjala brže nego danas. Trgovci očekuju da plaćanje bude brzo, jednostavno i sigurno – na svakom mjestu, putem bilo kojeg kanala i u bilo koje vrijeme. Za nas omnichannel nije trend, nego nešto što već svakodnevno radimo – primjerice kroz uslugu PayPer, koja povezuje plaćanje u trgovini i online, a posebno je korisna u hotelijerstvu, rent-a-car djelatnosti i osiguranju. Moj je cilj da Monri bude partner koji klijentima pomaže rasti, bez obzira na to je li riječ o trgovačkom lancu ili malom obrtu. Želimo zajedno s njima stvarati bolje iskustvo kupovine i plaćanja za buduće generacije - rekao je Ivan Rebrović.