Tvrtke i tržišta

Adria Dental Group dobiva novog suvlasnika

19. lipnja 2026.
Poliklinika Dentum, Adria Dental Group

Poliklinika Dentum, Adria Dental Group

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Antonija Knežević
Antonija Knežević

Provectus Capital Partners ostaje suvlasnik najveće dentalne grupacije u jugoistočnoj Europi, koja je u pet godina narasla na 12 klinika

Advance Capital Partners, slovenski fond privatnog kapitala, potpisao je ugovor o preuzimanju 50 posto udjela u Adria Dental Groupu od Provectus Capital Partnersa. Nakon zaključenja transakcije, Provectus i Advance Capital Partners zajednički će nastaviti podržavati daljnji rast i razvoj najveće dentalne grupacije u jugoistočnoj Europi, navodi se u priopćenju.

Transakcija, čija vrijednost nije objavljena, još čeka odobrenje nadležnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja.

Adria Dental Group danas upravlja mrežom od 12 klinika na 16 lokacija u Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji, zapošljava više od 700 stručnjaka i ostvaruje više od 60 milijuna eura godišnjih prihoda. U grupi su okupljeni neki od najpoznatijih dentalnih brendova u regiji, a daljnji planovi uključuju nastavak konsolidacije tržišta u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji i Srbiji.

Proveli 12 akvizicija

Priča o Adria Dental Groupu počela je u lipnju 2021., kada je Provectus investirao u zagrebačku polikliniku Arena Dental. U tom je trenutku Arena Dental imala oko 60 zaposlenih i približno tri milijuna eura prihoda. Ubrzo je uslijedila investicija u polikliniku Salona Dental iz Solina, čime je pokrenuta Adria Dental Group kao platforma za okrupnjavanje izrazito fragmentiranog dentalnog tržišta.

Grupi su se zatim priključivali Rident i Ridental, Dentum, a kasnije i niz drugih klinika i laboratorija. U 2024. ADG je dodatno ojačao prisutnost na Kvarneru ulaganjem u Kalmar Implant Dentistry iz Rijeke, a potom je ulaskom Implant Centre Martinko u grupu proširio poslovanje i na Italiju, odnosno na lokacije u Trstu i Milanu.

U Provectusu ističu da je ADG tijekom njihova vlasništva proveo 12 strateških akvizicija, proširio se na tri tržišta te ulagao u tehnologiju, operativnu infrastrukturu, ljude i dentalni laboratorij. Time je, od jedne poliklinike, nastala regionalna dentalna platforma koja sada ulazi u novu fazu razvoja s drugim financijskim partnerom.

Nastavak konsolidacije na četiri tržišta

Tim Umberger, član Uprave Advance Capital Partnersa, poručuje da ADG i dalje ima ‘značajan potencijal za daljnji rast i razvoj’, posebno kroz nastavak konsolidacije dentalnih tržišta u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji i Srbiji.

Ivan Dujmović

Ivan Dujmović

- Kombinacijom znanja i iskustva Advance Capital Partners, Provectusa i menadžment tima ADG-a možemo nastaviti širiti Grupu, provoditi konsolidaciju regionalnih tržišta i dodatno unaprijediti poslovanje kako bismo još snažnije učvrstili njezinu poziciju vodeće dentalne platforme u jugoistočnoj Europi - rekao je Tim Umberger. 

Ivan Dujmović, partner u Provectus Capital Partnersu, istaknuo je da razvoj ADG-a pokazuje njihov pristup investiranju kroz partnerstvo s poduzetnicima i menadžment timovima, s ciljem stvaranja regionalnih lidera.

Provectus Capital Partners upravlja kapitalom većim od 250 milijuna eura, ima osam portfeljskih kompanija i više od 40 dodatnih akvizicija iza sebe. Prvi fond, pokrenut 2020., bio je vrijedan 95 milijuna eura, a lani je Provectus prikupio 162,5 milijuna eura u prvom zatvaranju drugog fonda, s ciljanom veličinom do 250 milijuna eura.

Provectus je dosad najvidljiviji bio u zdravstvu, gdje je razvijao Adria Dental Group, Arsano Medical Group, veterinarsku platformu Vetti Group te novu oftalmološku platformu pokrenutu ulaganjem u Polikliniku dr. Balog i Optiku Balog. U portfelju su mu i Keindl Sport, specijalizirani trgovac biciklima i sportskom opremom, Burra Group, regionalna IT platforma nastala povezivanjem tvrtki Devōt, Tacta i CoreLine, te Seatbelt Consulting, rumunjski pružatelj usluga zaštite na radu i usklađivanja poslovanja s propisima.

Ovom transakcijom Provectus djelomično realizira vrijednost izgrađenu tijekom pet godina akvizicija i širenja, a Advance Capital Partners ulazi u jednu od rijetkih regionalno konsolidiranih platformi u dentalnom sektoru.

#Advance Capital Partners#Provectus Capital Partners#Tim Umberger#Ivan Dujmović#Adria Dental Group#Dentalna Industrija#Akvizicije#Konsolidacija Tržišta
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