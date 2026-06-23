Agrolaguna na tržište plasira prvo hrvatsko bezalkoholno vino

Pod brendom Riviera na tržište stižu bijelo, rosé i crno vino bez alkohola, segment koji globalno raste dvoznamenkastim stopama

Agrolaguna je proizvela i na tržište plasira prva tri hrvatska bezalkoholna vina koja na tržište dolaze pod brendom Riviera (Riviera Blanc, Riviera Rose, Riviera Noir). Agrolagunina bezalkoholna vina za početak će biti dostupna u odabranim ugostiteljskim objektima i vinotekama te specijaliziranim maloprodajnim objektima.

Porečka tvrtka, koja je od lani u većinskom vlasništvu Badela 1862, time potvrđuje predanost inovacijama, razvoju i jačanju svojih tržišnih pozicija.

- Agrolaguna ovom inovacijom ulazi u potpuno novu tržišnu kategoriju i širi svoju ponudu što je u skladu s našom ambicioznom razvojnom strategijom. I u Hrvatskoj zamjećujemo da počinje rasti konzumacija bezalkoholnih vina, a uz to mi smo i jaka turistička zemlja u koju dolaze brojni gosti iz zemalja u kojima je taj trend itekako prisutan.

Primjerice, u Njemačkoj je prema podacima NielsenIQ-a u 2024. u maloprodaji kupljeno 86 posto više bezalkoholnih vina nego godinu ranije. Očekujemo stoga da će potrošnja i kod nas nastaviti rasti i ponosni smo što uz naša već dobro poznata vrhunska vina sada potrošačima možemo ponuditi i prvo hrvatsko bezalkoholno vino - komentirala je Nerina Zec, predsjednica Agrolagune.

Globalno tržište bezalkoholnog vina bilježi snažan rast, potaknut promjenama potrošačkih navika, trendom umjerenije konzumacije alkohola i sve većom potražnjom za alternativama tradicionalnim alkoholnim pićima. Prema procjeni Grand View Researcha, globalno tržište bezalkoholnog vina vrijedilo je oko 2,54 milijarde američkih dolara u 2025., a do 2033. moglo bi dosegnuti oko 5,28 milijardi dolara, uz prosječnu godišnju stopu rasta od deset posto.

Najveći potrošač bezalkoholnih vina u svijetu su Sjedinjene Američke Države, gdje je lani ostvarena gotovo polovica vrijednosti globalne prodaje. Europa, osobito tržišta Njemačke, UK-a i Francuske, drugi je najveći potrošač globalno, s 38,5 posto udjela u 2025.

- Važno je istaknuti da je Agolagunino bezalkoholno vino proizvedeno od vrhunskog istarskog vina, od grožđa uzgojenog u našim vinogradima, kroz odležavanje u našem podrumu i uz puni proces fermentacije. Tako je, primjerice, naše bijelo bezalkoholno vino proizvedeno od 75 posto istarske malvazije i 25 posto sauvignona bijelog.

Najsuvremenija tehnologija omogućila nam je da se iz tog vina ukloni alkohol, a da se pri tome očuvaju arome, kiselina, svježina i ukupan karakter vina. U procesu izdvajanja alkohola kod primjene tehnologije koju smo odabrali nema razvoja visokih temperatura zahvaljujući čemu i bezalkoholno vino zadržava svoj sortni i stilski identitet - pojasnio je Josip Barišić, direktor proizvodnje Agrolagune.