Trgovanje u eurima čini samo jedan posto volumena na Binanceu

Najveća kripto mjenjačnica suočava se s neizvjesnošću odobravanja licence uoči roka MiCA-e 1. srpnja

Trgovanje u eurima čini samo mali dio aktivnosti Binancea, budući da se tvrtka suočava s neizvjesnošću oko svojih europskih izgleda za licenciranje prema Uredbi o tržištima kripto imovine (MiCA).

Trgovanje eurima čini oko jedan posto spot volumena Binancea, rekao je analitičar CryptoQuanta Maartunn.

- Priljevi Binancea ostaju globalno raspoređeni, što bi moglo ograničiti utjecaj potencijalnih problema povezanih s MiCA-om - rekao je Maartunn, ukazujući na raznoliku korisničku bazu mjenjačnice u različitim regijama.

Podaci dolaze u trenutku kada se grčki regulatori navodno pripremaju odbiti zahtjev Binancea za licencu prije prijelaznog roka MiCA-e 1. srpnja, što bi moglo zakomplicirati sposobnost tvrtke da pruža usluge stanovnicima EU.

Binance se ubraja među najveće europske kripto mjenjačnice

Iako trgovanje u eurima predstavlja samo oko jedan posto globalnog spot prometa na Binanceu, burza i dalje obrađuje stotine milijuna dolara u trgovinama denominiranim u eurima.

Prema podacima CryptoQuanta, dnevni volumeni trgovanja EUR parom na Binanceu kretali su se od otprilike 100 milijuna do 250 milijuna dolara u 2026. godini, s povremenim skokovima iznad 600 milijuna dolara.

Prema izvješću Kaika iz prosinca 2024., Binance je, uz Bitvavo, Kraken i Coinbase, činio više od 85 posto ukupnog volumena trgovanja kriptovalutama denominiranim u eurima.

Za razliku od Binancea, Bitvavo, Kraken i Coinbase su među glavnim mjenjačnicama koje su već dobile MiCA autorizaciju, što im omogućuje da nude usluge diljem EU.

83 posto CASP-ova još nije dobilo MiCA licencu

Neizvjesnost oko licenciranja Binancea dolazi u trenutku kada se mnogi pružatelji usluga kripto imovine (CASP) još uvijek prilagođavaju zahtjevima MiCA-e.

Prema procjenama temeljenim na podacima Europskog tijela za vrijednosne papire i tržišta (ESMA) koje je naveo tržišni analitičar Merlijn Geurds, samo oko 210 od više od 1.200 tvrtki koje posluju u režimima registracije prije MiCA-e dobilo je punu autorizaciju prema novom okviru.

Geurds je rekao da jaz odražava trošak i složenost usklađenosti, što zahtijeva standarde upravljanja, kontrole usklađenosti i operativne zaštitne mjere koje mnogim manjim tvrtkama nedostaju.

- Manja skupina dobro kapitaliziranih, licenciranih igrača dobiva putovnicu za svih 27 država, dok se duga skupina suočava s prisilnim migracijama ili prekidima - rekao je Geurds.