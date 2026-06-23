ING-GRAD i partneri grade Infektivnu kliniku za 224,8 milijuna eura

Konzorcij s Kamgradom i Tehnozavodom gradi središnji kompleks Klinike Fran Mihaljević, uz backlog koji nakon ugovora prelazi 400 milijuna eura

Građevinska tvrtka ING-GRAD objavila je na Zagrebačkoj burzi obavijest o 'izvršnosti odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave visoke vrijednosti'. Riječ je o poslu izrade glavnog projekta i izvođenja radova na središnjem kompleksu Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' iz Zagreba, koji obuhvaća pripremne radove te fazu A i fazu B gradnje.

Odluka o odabiru donesena je 9. lipnja ove godine, a pravnu izvršnost stekla je 20. lipnja. Nakon što je odluka postala izvršna, najavljeno je da se pristupa potpisivanju ugovora s odabranom zajednicom ponuditelja.

Prema podacima iz burzovne obavijesti, ukupna vrijednost projekta iznosi 179.816.000 eura bez PDV-a, odnosno 224.770.000 eura kada se uračuna PDV. Posao će izvoditi zajednica ponuditelja koju čine tri domaće tvrtke, a vodeći član konzorcija i izdavatelj obavijesti je upravo ING-GRAD, dok su preostali partneri zagrebačke tvrtke Kamgrad d.o.o. i Tehnozavod d.o.o.

Uzlet na burzi i 'backlog' od četvrt milijarde eura

Ovaj ugovor dolazi u fazi operativnog i kapitalnog rasta ING-GRAD-a, koji je intenziviran nakon veljače 2025. godine, kada je tvrtka provela inicijalnu javnu ponudu dionica i kada je uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze. Prema službenim financijskim izvješćima, tvrtka je u 2025. godini ostvarila prihode od 165,5 milijuna eura uz neto dobit od 21,7 milijuna eura. Rast je nastavljen i u prvom kvartalu 2026. godine, kada su poslovni prihodi iznosili 56,9 milijuna eura, što je 37,5 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Kompanija je u proljeće ove godine ušla sa zalihom ugovorenih poslova (backlog) vrijednom 243 milijuna eura.

U toj strukturi projekti obnove kulturne baštine i javnih zgrada nakon potresa čine 65 posto udjela, a s novim projektom za Infektivnu kliniku ukupna vrijednost osiguranih poslova konzorcija u kojima sudjeluje ING-GRAD premašuje 400 milijuna eura.

Ugovaranje radova na središnjem kompleksu Klinike 'Dr. Fran Mihaljević' dio je šireg trenda u kojem vodeći domaći građevinari formiraju konzorcije radi sudjelovanja na natječajima visoke vrijednosti. Sličan model primijenjen je u svibnju 2025. godine, kada je konzorcij u kojem su KAMGRAD, ING-GRAD, RADNIK i ZDL arhitekti dobio posao projektiranja i izgradnje prve faze Nacionalne dječje bolnice u Blatu, vrijedan 237,5 milijuna eura s PDV-om. Pored zajedničkih infrastrukturnih projekata u zdravstvu, tvrtka samostalno izvodi niz ugovora u segmentu cjelovite obnove povijesne arhitekture u Zagrebu. Među značajnijim projektima u proteklih godinu dana izdvajaju se obnova zgrade Sveučilišta i Pravnog fakulteta na Trgu Republike Hrvatske (35 milijuna eura s PDV-om), rekonstrukcija kina Europa (11,07 milijuna eura) te obnova palače Vojković-Oršić-Kulmer-Rauch za potrebe Hrvatskog povijesnog muzeja (16,1 milijun eura s PDV-om