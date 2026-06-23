Tvrtke i tržišta

ING-GRAD i partneri grade Infektivnu kliniku za 224,8 milijuna eura

23. lipnja 2026.
Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević

Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević

foto Wikipedia
Jozo Knez
Jozo Knez

Konzorcij s Kamgradom i Tehnozavodom gradi središnji kompleks Klinike Fran Mihaljević, uz backlog koji nakon ugovora prelazi 400 milijuna eura

Građevinska tvrtka ING-GRAD objavila je na Zagrebačkoj burzi obavijest o 'izvršnosti odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave visoke vrijednosti'. Riječ je o poslu izrade glavnog projekta i izvođenja radova na središnjem kompleksu Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' iz Zagreba, koji obuhvaća pripremne radove te fazu A i fazu B gradnje.

Odluka o odabiru donesena je 9. lipnja ove godine, a pravnu izvršnost stekla je 20. lipnja. Nakon što je odluka postala izvršna, najavljeno je da se pristupa potpisivanju ugovora s odabranom zajednicom ponuditelja.

Prema podacima iz burzovne obavijesti, ukupna vrijednost projekta iznosi 179.816.000 eura bez PDV-a, odnosno 224.770.000 eura kada se uračuna PDV. Posao će izvoditi zajednica ponuditelja koju čine tri domaće tvrtke, a vodeći član konzorcija i izdavatelj obavijesti je upravo ING-GRAD, dok su preostali partneri zagrebačke tvrtke Kamgrad d.o.o. i Tehnozavod d.o.o.

Uzlet na burzi i 'backlog' od četvrt milijarde eura

Ovaj ugovor dolazi u fazi operativnog i kapitalnog rasta ING-GRAD-a, koji je intenziviran nakon veljače 2025. godine, kada je tvrtka provela inicijalnu javnu ponudu dionica i kada je uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze. Prema službenim financijskim izvješćima, tvrtka je u 2025. godini ostvarila prihode od 165,5 milijuna eura uz neto dobit od 21,7 milijuna eura. Rast je nastavljen i u prvom kvartalu 2026. godine, kada su poslovni prihodi iznosili 56,9 milijuna eura, što je 37,5 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Kompanija je u proljeće ove godine ušla sa zalihom ugovorenih poslova (backlog) vrijednom 243 milijuna eura.

U toj strukturi projekti obnove kulturne baštine i javnih zgrada nakon potresa čine 65 posto udjela, a s novim projektom za Infektivnu kliniku ukupna vrijednost osiguranih poslova konzorcija u kojima sudjeluje ING-GRAD premašuje 400 milijuna eura.

Ugovaranje radova na središnjem kompleksu Klinike 'Dr. Fran Mihaljević' dio je šireg trenda u kojem vodeći domaći građevinari formiraju konzorcije radi sudjelovanja na natječajima visoke vrijednosti. Sličan model primijenjen je u svibnju 2025. godine, kada je konzorcij u kojem su KAMGRAD, ING-GRAD, RADNIK i ZDL arhitekti dobio posao projektiranja i izgradnje prve faze Nacionalne dječje bolnice u Blatu, vrijedan 237,5 milijuna eura s PDV-om. Pored zajedničkih infrastrukturnih projekata u zdravstvu, tvrtka samostalno izvodi niz ugovora u segmentu cjelovite obnove povijesne arhitekture u Zagrebu. Među značajnijim projektima u proteklih godinu dana izdvajaju se obnova zgrade Sveučilišta i Pravnog fakulteta na Trgu Republike Hrvatske (35 milijuna eura s PDV-om), rekonstrukcija kina Europa (11,07 milijuna eura) te obnova palače Vojković-Oršić-Kulmer-Rauch za potrebe Hrvatskog povijesnog muzeja (16,1 milijun eura s PDV-om

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