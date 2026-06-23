Rekordna dokapitalizacija: Bosqar osigurao 150 milijuna eura

Više od 5400 malih ulagatelja i 26 kvalificiranih investitora sudjelovalo je u uspješno zaključenoj javnoj ponudi

Hrvatska investicijska grupacija Bosqar Invest obavijestila javnost o konačnim rezultatima provedbe sekundarne javne ponude (SPO) novih dionica. Tijekom razdoblja ponude, od 1. do 15. lipnja, ulagatelji su upisali ukupno 6.979.765 novih dionica, u iznosu od 177,99 milijuna eura.

Budući da je Odlukom o povećanju temeljnog kapitala određeno izdavanje do najviše 5.892.185 novih dionica, ciljani iznos izdanja je 150 milijuna eura te je konačna cijena 25,50 eura po novoj dionici, Bosqar je ulagateljima koji su upisali nove dionice alocirao 5.882.352 nove dionice, za koje je pravodobno uplaćeno ukupno 149.999.976,00 eura.

Temeljem broja upisanih i pravodobno uplaćenih novih dionica, Uprava Bosqara je, uz suglasnost Nadzornog odbora, 23. lipnja utvrdila da je temeljni kapital društva povećan s iznosa od 15.640.094,35 eura na iznos od 23.447.091,27 eura, što je povećanje od 7.806.996,92 eura, uplatom u novcu i izdavanjem ukupno 5.882.352 nove redovne dionice društva.

U alokaciji su primijenjeni kriteriji definirani javno objavljenom dokumentacijom vezanom uz ponudu, uključujući pravo prvenstva postojećih dioničara, poticanje dugoročnog vlasništva, uravnotežena i diverzificirana vlasnička struktura te odgovarajuća zastupljenost različitih kategorija ulagatelja.

Snažna institucionalna podrška, ali i značajan interes malih ulagatelja

Snažna i kontinuirana podrška postojećih investitora i partnera kroz sva izdanja u posljednjih šest godina nastavljena je i u ovom prikupljanju kapitala, što je odraz povjerenja i ugleda koji je Bosqara izgradio od IPO-a 2019. godine. U SPO-u su nove dionice upisali i međunarodni ulagatelji, što je dodatna potvrda Bosqarovog poslovnog modela.

Jedan od istaknutih ciljeva ovog izdanja bio je otvaranje kompanije prema tržištu te širenje baze investitora, na način da se omogući građanima, malim ulagateljima i zaposlenicima da sudjeluju u daljnjem rastu grupacije.

Navedena ambicija je ispunjena - nove dionice Bosqara upisalo je čak 5453 malih ulagatelja. Usto, dionice je upisalo i 26 kvalificiranih ulagatelja.

- Jako smo zadovoljni ishodom SPO-a. Ovom ponudom dionica ispisali smo povijest hrvatskog tržišta kapitala realizacijom najveće dokapitalizacije u Republici Hrvatskoj do sada. Osobito cijenimo kontinuiranu potporu svih naših dugoročnih investitora i partnera. Njihovo povjerenje predstavlja snažnu potvrdu naše strategije, rezultata koje ostva-rujemo i potencijala za daljnji razvoj. Drago nam je što su Bosqar prepoznali i brojni mali ulagatelji, njih preko 5400, a ne mogu sakriti zadovoljstvo što su među njima i zaposlenici naše grupe, za koje smo pripremili benefite u sklopu ESOP programa. Zahvaljujemo svima na ukazanom povjerenju. Prikupljeni kapital dodatno će nas os-nažiti u procesu finalizacije akvizicije PIK Vrbovca i stvaranja vodeće prehrambene grupacije u ovom dijelu Europe, kao i u nastavku rasta i razvoja cijele Bosqar Invest grupe - rekao je Darko Horvat, predsjednik Uprave Bosqar d.d.-a, holding kompanije Bosqar Invest grupe.

Samostalni vodeći agent izdanja u sekundarnoj ponudi dionica bila je Zagrebačka banka, koja je aktivno koordinirala aktivnosti i surađivala sa suaranžerima - Erste&Steiermärkische Bankom, Privrednom bankom Zagreb i Raiffeisenbank Austrijom.

Pravni savjetnici za Bosqar Invest grupu bili su odvjetničko društvo Mamić Perić Reberski Rimac, a za vodećeg agenta odvjetničko društvo Gospić Plazina Štojs.

Alokacija dionica malim ulagateljima i uvrštenje dionica na Zagrebačku burzu

Mali ulagatelji koji već imaju otvoren SKDD račun točan broj dionica mogu provjeriti na svom računu ulagatelja. Za ulagatelje koji do sada nisu sudjelovali na tržištu kapitala te nemaju otvoren SKDD račun, isti će im besplatno otvoriti SKDD te će na svoju poštansku adresu dobiti informaciju o oznaci ulagatelja i PIN-u putem kojeg će moći pristupiti SKDD-u.

Napominje se da će se nove dionice izdati i preknjižiti na račune ulagatelja nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u nadležni sudski registar.

Svi preplaćeni iznosi od strane ulagatelja bit će vraćeni na bankovni račun ulagatelja naznačen u upisnici od strane banke, odnosno brokerske kuće, na čiji račun je izvršena uplata za nove dionice, najkasnije sedam radnih dana nakon isteka razdoblja ponude u prvom krugu. Očekivano uvrštenje novih dionica na Zagrebačku burzu očekuju se početkom srpnja, do kada će najkasnije svi ulagatelji koji su sudjelovali u procesu moći vidjeti svoje stanje dionica.