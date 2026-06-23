CARNET dodijelio 2,9 milijuna eura za 133 cyber projekta

Dodijeljena sredstva poduzećima će omogućiti veću kibernetičku zrelost i bolju zaštitu od rastućih digitalnih prijetnji

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET dodijelila je ugovore o bespovratnim sredstvima ukupne vrijednosti oko 2,9 milijuna eura za 133 projekta u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti mikro, malih i srednjih poduzeća (MSP)'. Ugovori su uručeni predstavnicima poduzeća na svečanoj dodjeli koja se danas održala u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Riječ je o prvom nacionalnom pozivu koji je provelo CARNET-ovo Nacionalno koordinacijsko središte za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti (NKS), namijenjenom jačanju kibernetičke sigurnosti mikro, malih i srednjih poduzeća, kojim se hrvatskim poduzetnicima omogućuje ulaganje u aktivnosti koje povećavaju njihovu otpornost na kibernetičke prijetnje, štite poslovne procese i podatke te doprinose sigurnijem digitalnom poslovanju.

- Ovim Pozivom Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, u suradnji s CARNET-om i Nacionalnim koordinacijskim središtem, povezuje znanje, stručnost i europske mehanizme financiranja s konkretnim potrebama poduzetnika. Zbog velikog interesa i kvalitete prijavljenih projekata, inicijalno predviđeni iznos od 1,97 milijuna eura povećali smo za dodatnih gotovo milijun eura, što je omogućilo financiranje većeg broja kvalitetnih projekata i širi doseg ove važne potpore - naglasio je Radovan Fuchs, ministar znanosti, obrazovanja i mladih.

- Kibernetička sigurnost danas je jedan od temeljnih preduvjeta uspješnog poslovanja i digitalne transformacije. U vrijeme kada financijska šteta od kibernetičkih napada u malim i srednjim tvrtkama u Europi godišnje raste za više od 50 posto, ulaganje u sigurnost višestruko se isplati. Ulaganje u kibernetičku sigurnost nije dodatni trošak, nego ulaganje u kontinuitet poslovanja, povjerenje korisnika i dugoročnu konkurentnost - rekao je Hrvoje Puljiz, ravnatelj CARNET-a.

U okviru poziva financiranje su ostvarila 133 projekta. Najveći broj odobrenih projekata pripada kategoriji malih poduzeća, kojih je financirano 57, dok su potporu ostvarila 41 srednja i 35 mikro poduzeća.

Najveći interes prijavitelja zabilježen je za aktivnosti certificiranja i usklađivanja sa sigurnosnim standardima, koje je odabralo 129 korisnika. Edukacije zaposlenika sastavni su dio 116 projekata, dok 44 korisnika planiraju provesti sigurnosna testiranja svojih sustava. Polovica svih korisnika odlučila se za kombinaciju svih dostupnih aktivnosti, pokazujući kako poduzeća sve češće pristupaju kibernetičkoj sigurnosti na sustavan i cjelovit način.

- Interes poduzetnika za ovaj poziv pokazao je da hrvatsko gospodarstvo prepoznaje važnost ulaganja u kibernetičku sigurnost. Ovo je tek prvi korak, a cilj nam je i dalje stvarati prilike koje će poduzetnicima omogućiti pristup financiranju, stručnim znanjima i alatima potrebnima za jačanje njihove kibernetičke otpornosti. Sve veći broj prijetnji, ali i regulatorni zahtjevi koji proizlaze iz zakonodavnog okvira iz područja kibernetičke sigurnosti, potvrđuju koliko je važno na vrijeme ulagati u sigurnost poslovanja - istaknula je Vlatka Marčan, pomoćnica ravnatelja CARNET-a i voditeljica NKS-a.

Prema iznosu dodijeljenih sredstava, najveći broj projekata nalazi se u rasponu od 20 do 30 tisuća eura, gdje je odobren 41 projekt. Potporu između 10 i 20 tisuća eura ostvarilo je 39 projekata, dok je 25 projekata financirano iznosima manjima od 10 tisuća eura. U rasponu od 30 do 40 tisuća eura odobreno je 16 projekata, između 40 tisuća i 50 tisuća eura šest projekata, a između 50 i 60 tisuća eura sedam projekata.

Dodijeljena sredstva omogućit će poduzećima podizanje razine kibernetičke zrelosti, provedbu sigurnosnih procjena i testiranja, usklađivanje sa sigurnosnim standardima i najboljim praksama te jačanje kompetencija zaposlenika. Kao nacionalni poziv usmjeren isključivo na kibernetičku sigurnost mikro, malih i srednjih poduzeća, ovaj program predstavlja važan korak u jačanju otpornosti hrvatskog gospodarstva na rastuće kibernetičke prijetnje te sigurnijem i konkurentnijem digitalnom poslovanju.