Tražite najbolju ljetnu fotku i odličan shopping? Mega torbica oduševljava u Zadru

Trajanje izložbe odlična je pozivnica u novu Guess trgovinu koja se nalazi u prizemlju Shopping centra Supernova Zadar ali i uvertira u shopping s posebnim pogodnostima do – 40 posto u svim Guess storeovima

Impresivna instalacija kao modna inspiracija

Guess ima izložak omiljenog modnog dodatka koji će ljubiteljice mode sigurno inspirirati za dobar shopping ali i odličnu fotku!

Globalna Guess aktivacija, koja omiljen accesoire svake žene predstavlja u nevjerojatnoj veličini, ove je zime u Zagrebu izložila jedan od popularnih modela brenda.

Ovog ljeta čini isto i u Zadru.

Otkrijte kultni denim i ljetne kolekcije

Trajanje izložbe odlična je pozivnica u novu Guess trgovinu koja se nalazi u prizemlju Shopping centra Supernova Zadar ali i uvertira u shopping s posebnim pogodnostima do – 40 posto u svim Guess storeovima.

Poznat po spoju elegancije, sofisticiranog i ženstvenog stila te trendovskog dizajna, Guess i ove sezone nudi upečatljive modele svojih kultnih denim kolekcija kao i komada koji će u svakoj prilici osigurati posebnost i slavlje osobnog stila.

Uz široku ponudu odjeće i obuće, modni dodaci poput torbica, nakita, satova, sunčanih naočala te kolekcije putnih torbi mamac su svima koje slave slobodu modnog izražavanja i suvremenog glamura da istraže ponudu i odaberu oufite koji će obilježiti ljeto.

Guess i Guess by Marciano kolekcije možete pronaći u Guess i Fashion&Friends trgovinama u Arena Centru Zagreb, Mall of Split, Shopping centar Supernova Zadar i Designer Outletu Croatia, kao i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije.