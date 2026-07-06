Reach je i dalje važan, ali bez povjerenja nema ni brenda

Reach jest važan, ali njegova vrijednost ovisi o kontekstu, prije svega o veličini i vrsti kompanije te tržištu na kojem djeluje.

U eri prezasićenosti sadržajem klik više nije garancija pažnje, povjerenja ni prodaje. Na panelu u sklopu Liderove konferencije Marketing&Sales by Numbers zato se govorilo o bitci za vidljivost gdje se raspravljalo o klikovima.

Managing Partner u Dialog komunikacijama Marina Čulić Fischer istaknula je da reach jest važan, ali njegova vrijednost ovisi o kontekstu, prije svega o veličini i vrsti kompanije te tržištu na kojem djeluje. Dodala je i da bez povjerenja nema ni brenda te da je upravo vjerodostojnost ključna valuta u digitalnom okruženju.

– Digitalni prostor u mnogočemu samo replicira stare principe komunikacije, ali u novom obliku – rekla je, naglasivši da je AI ubrzao produkciju sadržaja, ali i dodatno pojačao buku. Publika, kako je istaknula, brzo prepoznaje što ima vrijednost. Zato je, kaže, sve važniji direktan odnos brenda i korisnika kroz interakciju, što traži veća ulaganja, ali donosi dugoročniji učinak.

U Styriji Hrvatska pak se fokus zadržava na brand awarenessu, ali istovremeno se igraju s algoritmima kako bi zadržali brojke. Ipak, izvori prometa značajno su se promijenili. Kako je rekla direktorica digitalne strategije u toj kompaniji Anamaria Todorić, prije nekoliko godina oko 35 posto prometa dolazilo s društvenih mreža, dok je danas ta brojka pala ispod 20 posto.

– Reach je i dalje ključna metrika za dio klijenata, posebno u retailu, gdje je važno da promotivne poruke vidi što više ljudi – rekla je.

Dodala je i da je paywall pokušaj izgradnje lojalnosti, ali da tržište još uvijek traži optimalan model. Naglasila je brojku od 70 tisuća pretplatnika na hrvatske medije dodajući da su se mediji kroz godine odmaknuli od iskustava, a upravo tu influenceri plijene pažnju pa bi korisnici više vjerovali medijima u kojima novinari pišu tekstove iz vlastitog iskustva.

Konferencija Marketing and Sales by Numbers.

Panel: Anamaria Todorić

Osim toga, što se povjerenja tiče, kako je rekla, ono se može graditi 10 ili 20 godina, ali se sruši u trenutku.

- Možeš godinama graditi brend, ali dogodi ti se jedna dlaka u jogurtu i povjerenje pada u vodu. Za medije to znači jedan glupi tekst i gubiš povjerenje čitatelja – rekla je Todorić.

Na panelu je govorio i head of growth u 404 agenciji Ivan Dvorski. Govoreći o društvenim mrežama i lovu na klikanost, naglasio je da nas društvene mreže danas nužno ne guraju u hiperprodukciju, nego u potrebu da se istaknemo. Dodao je da klikovi pritom i dalje imaju vrijednost, ali nisu jedina relevantna metrika.

– Važno je korisnicima dati stvarnu vrijednost, a ne samo pažnju – istaknuo je, dodajući da se marketing sve više okreće fleksibilnim i dinamičnim kampanjama koje se prilagođavaju različitim formatima i kontekstima u realnom vremenu. Dotaknuo se Dvorski i novih tehnologija.

- Danas ne dobivamo tehnologiju kasnije od npr. SAD-a kao što je to bilo prije nego gotovo u realnom vremenu što potpuno mijenja način rada – poručio je Dvorski.