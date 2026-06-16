Ante Rimac je novi direktor tvrtke TEDi za Hrvatsku i Sloveniju

Novi direktor preuzima operacije u Hrvatskoj i Sloveniji, a cilj je proširenje mreže na ukupno 190 poslovnica u obje zemlje

Njemački diskontni lanac neprehrambenih proizvoda TEDi pokrenuo je operativnu reorganizaciju svojih nacionalnih organizacija u Hrvatskoj i Sloveniji, ujedinjujući upravljanje tim tržištima pod jednim vodstvom. Operativno poslovanje u obje zemlje od ožujka ove godine preuzeo je Ante Rimac.

TEDi u Hrvatskoj i Sloveniji trenutačno upravlja mrežom od oko 170 poslovnica te zapošljava više od 1.200 djelatnika, dok se upravljanje i dalje odvija iz nacionalnih sjedišta u Zagrebu i Mariboru. Reorganizacija signalizira pripremu za novi val ekspanzije na zasićenom i visoko konkurentnom maloprodajnom tržištu regije.

Rimac na poziciju direktora dolazi s više od 25 godina iskustva u sektorima trgovine i nekretnina. Široj javnosti u industriji poznat je po dugogodišnjem vođenju poslovanja njemačkog tekstilnog lanca KiK, gdje je kao generalni direktor bio odgovoran za tržišta Hrvatske, Slovenije, Mađarske i Italije. Iz TEDi-ja ističu kako u novu strukturu donosi ključna znanja u području ekspanzije, razvoja lokacija i operativnog vođenja.

- Dolaskom Ante Rimca dobili smo iskusnog menadžera u sektoru trgovine koji će dosljedno unaprjeđivati našu strategiju rasta u Hrvatskoj i Sloveniji. Obje su nam zemlje strateški važna tržišta. Svojim će iskustvom Ante značajno pridonijeti širenju naše prisutnosti i daljnjem jačanju naše pozicije kao pouzdanog poslodavca u regiji - izjavio je Petar Burazin, CEO tvrtke TEDi.

Glavni fokus novog direktora bit će agresivno širenje prodajne mreže. Prema iznesenim planovima, TEDi dugoročno cilja na povećanje ukupnog broja poslovnica za oko deset posto u odnosu na trenutačno stanje.

- Izuzetno se veselim što ću aktivno oblikovati daljnji razvoj TEDi-ja u Hrvatskoj i Sloveniji. Naš je cilj približiti se našim kupcima i ciljano širiti našu mrežu poslovnica. U Hrvatskoj ciljamo na oko 120 poslovnica, a u Sloveniji na najmanje 70. Time osiguravamo veću blizinu kupcima, veći izbor i dodatna radna mjesta - dodao je Ante Rimac.

U sklopu realizacije ove strategije, kompanija je već otvorila proces potrage za novim nekretninama. Fokusirani su na visokofrekventne lokacije s dobrom pristupačnošću i vidljivošću, primarno unutar postojećih trgovačkih centara, u gradskim središtima te etabliranim gradskim četvrtima.