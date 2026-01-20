Arbitraže pri HGK-u lani riješile sporove vrijedne 37,5 milijuna eura

Građevina i javna nabava dominiraju sorovima, a nova vijeća za rješavanje sporova odluke donose u samo 84 dana.

Lani su arbitražni sudovi Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) donijeli 25 arbitražnih odluka, a ukupna vrijednost predmeta sporova iznosila je 37.455.560 eura. Rekao je to Lideru potpredsjednik Stalnog arbitražnog sudišta pri HGK-u Branimir Kos. Mićo Ljubenko, osnivač Odvjetničkog društva Ljubenko i partneri, dodao je da su arbitražom najviše rješavani građevinski sporovi, a unutar toga oni iz javne nabave. Taj inače arbitar u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri HGK dodaje da poduzetnici imaju priliku rješavati sporove i putem tzv. vijeća za rješavanje sporova.

- Mi smo 2024. formirali tzv. vijeća za rješavanje sporova, što je stepenica ispod arbitraže. Ta vijeća imaju rok od 84 dana za odluku. Dakle, to nije presuda već odluka koja nije ovršna isprava, ali se u 90 posto postupaka ona poštuje. Naime, kad javni naručitelj dođe s tom odlukom na NO ili Skupštinu i pita hoće li je priznati, ili će ipak ići na arbitražu čime se riskiraju dodatni trošak i kamate, onda NO ili skupština u pravilu prihvati takvu odluku. To ne znači da su one same po sebi bezuvjetno ispravne, nego je u praksi to tako – objašnjava Ljubenko.