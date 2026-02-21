Vještine važnije od diplome: Vrijeme za nadogradnju vlastitog sustava

Formalno obrazovanje i ocjene više nisu presudni; poslodavci traže iskustvo, motivaciju, inicijativu i pravi mentalni sklop

Do jučer se tržište rada oslanjalo na posjedovanje tvrdih, tehničkih znanja uz neizostavne meke vještine poput komunikacije i upravljanja ljudima. No tek što su se tomu obrazovne institucije uspjele prilagoditi i uhvatiti taj trend, pa tako danas ni vrhunski inženjeri ne izlaze na tržište bez usvajanja prezentacijskih, pregovaračkih i socijalnih vještina, s tržišta je stigao novi zahtjev – vještine korištenja i razumijevanja umjetne inteligencije.