Bitcoin ETF-ovi bilježe najveći pad u ciklusu, stanja značajno pala

Ulagači u bitcoin ETF-ove suočavaju se s prosječnim nerealiziranim gubicima blizu 20 posto. Pad se odvijao usporedno s širim padom tržišta

Prema podacima Glassnodea, američki spot bitcoin ETF-ovi zabilježili su najveći pad stanja u trenutnom tržišnom ciklusu nakon rekordne vrijednosti s početka listopada.

Ipak, unatoč nedavnom odljevu sredstava, šira slika ETF-ova i dalje ostaje konstruktivna.

Bitcoin ETF-ovi bilježe najdublji pad ciklusa

Podaci Glassnodea pokazuju da su se od listopada stanja američkih spot bitcoin ETF-ova smanjila za otprilike 100.300 bitcoina. U vrijeme objave ovog članka, ukupna ulaganja iznosila su približno 1,26 milijuna bitcoina.

Kontrakcija odražava kontinuirani neto odljev, budući da su investitori povukli kapital iz spot ETF-ova, što je dovelo do smanjenja udjela fondova. Prema SoSoValueu, samo u siječnju iz tih je proizvoda povučeno 1,6 milijardi dolara, čime je produžen niz mjesečnih odljeva koji je započeo u studenom 2025.

Pad stanja ETF-ova odvijao se usporedno s širim padom tržišta. Bitcoin je u padajućem trendu otkako je u listopadu dosegao rekordnih 126.000 dolara. Slabost se proširila i na 2026. godinu, potičući povećani strah i neizvjesnost na tržištu.

Iako su spot ETF-ovi općenito smatrani strukturnim katalizatorom tijekom rasta bitcoina, stručnjaci sugeriraju da je isti mehanizam možda pojačao pritisak na pad tijekom razdoblja otkupa. Početkom veljače, Arthur Hayes tvrdio je da institucionalna aktivnost zaštite od rizika pojačava pritisak na pad cijene bitcoina.

- Institucionalno smanjenje rizika dodalo je strukturnu težinu kontinuiranoj slabosti, pojačavajući okruženje za izbjegavanje rizika - dodao je Glassnode.

Pritisak se proteže dalje od odljeva sredstava iz ETF-ova i dovodi do rastućih nerealiziranih gubitaka. Prema Glassnodeu, prosječna ulazna cijena za američke bitcoin ETF investitore iznosi približno 83.980 dolara po bitcoinu.

S bitcoinom koji trenutno trguje oko 68 tisuća dolara, ova skupina trenutno ima nerealizirane ili realizirane gubitke od otprilike 20 posto.

Neto priljevi bitcoin ETF-ova i dalje su na 53 milijarde dolara unatoč nedavnim odljevima

Unatoč pesimizmu, neki analitičari i dalje naglašavaju dugoročnu sliku. Viši analitičar Bloomberga za ETF-ove, Eric Balchunas, primijetio je da kumulativni neto priljevi u bitcoin ETF-ove i dalje iznose otprilike 53 milijarde dolara, što je pad u odnosu na vrhunac od preko 63 milijarde dolara u listopadu 2025., čak i nakon nedavnih odljeva.

- Naša (optimističnija od većine naših kolega) prognoza bila je 5-15 milijardi dolara u prvoj godini. Ovo je važan kontekst koji treba uzeti u obzir kada se promatra/piše o odljevu od 8 milijardi dolara nakon pada od 45 posto i odnosu između bitcoina i Wall Streeta, koji je bio pretežno pozitivan - dodao je.

Uzeti zajedno, podaci sugeriraju da trenutno stanje odražava cikličko smanjenje rizika, a ne strukturni preokret. Tokovi ETF-ova pojačali su i uzlazne i silazne pokrete, dublje ugrađujući bitcoin u dinamiku tradicionalnih tržišta kapitala.

Iako kratkoročni pritisak može potrajati usred šire makro nesigurnosti, opseg i brzina institucionalnog usvajanja od lansiranja ukazuju na to da integracija bitcoina u portfelje Wall Streeta ostaje prisutna.