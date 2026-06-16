Buzetska Vodoprivreda preuzela osječki Structivo

Preuzimanjem manjeg osječkog specijalista Vodoprivreda jača kapacitete u zaštiti vodnih i infrastrukturnih objekata

Buzetska Vodoprivreda preuzela je osječku tvrtku Structivo, specijaliziranu za zaštitu infrastrukturnih objekata i inženjerska rješenja u području zaštite okoliša. Vrijednost transakcije nije objavljena.

Riječ je o akviziciji koja po veličini nije velika, ali Vodoprivredi donosi dopunu u specijaliziranim građevinskim i zaštitnim radovima. Buzetska tvrtka bavi se preventivnom, redovitom i hitnom obranom od poplava te radovima na vodnoj infrastrukturi, uključujući gradnju hidrotehničkih objekata poput sustava navodnjavanja, nasipa, retencija i pratećih građevina.

Vodoprivreda je u 2025. ostvarila 8,02 milijuna eura prihoda, što je 7,4 posto više nego godinu prije, uz 108 zaposlenih. Neto dobit iznosila je 174,1 tisuću eura, uz pad od 39,3 posto u odnosu na prethodnu godinu. Structivo je znatno manja tvrtka: u 2025. ostvarila je 564,7 tisuća eura ukupnih prihoda, što je pad od 58,6 posto, te je imao pet zaposlenih.

Snažno vezana uz Hrvatske vode

Preuzimanjem Structiva Vodoprivreda širi portfelj prema poslovima koji nadopunjuju njezinu osnovnu djelatnost u vodnom gospodarstvu. Structivo izvodi sustave brtvljenja i zaštite za brane, akumulacije, vodospremnike, bazene i odlagališta, primjenjuje MMA hidroizolacijske sustave koji se nanose prskanjem na mostovima te gradi bukobrane i vjetrozaštitne zidove.

Poslovanje Vodoprivrede snažno je vezano uz ugovore s Hrvatskim vodama. Prema objavama u EOJN-u, tvrtka je prošle godine dobila višegodišnje ugovore za preventivnu, redovnu i izvanrednu obranu od poplava i leda te za održavanje detaljnih melioracijskih građevina na području malih slivova Mirna–Dragonja i Raša–Boljunčica.

Među objavljenim ugovorima ističu se četverogodišnji poslovi za obranu od poplava i leda na branjenom području br. 22, pri čemu se u evidencijama navode iznosi od 2,5 milijuna eura do više od 5,4 milijuna eura s PDV-om. Uz to, Vodoprivreda je dobivala i ugovore za održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na istom području.