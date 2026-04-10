Čavić u nadzoru HROTE-a, Vujnovac prodao Moslavina voće Peraiću

Mladen Čavić novi je predsjednik NO-a HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE (HROTE) umjesto Snježane Lončar koja je imenovana zamjenicom predsjednika umjesto Jadranke Leško. Sanja Vulama nova je članica NO-a umjesto Lidije Soldo Stanarević.

Čavić je energetski stručnjak te načelnik Sektora za obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i nove tehnologije u Ministarstvu gospodarstva. Od 2021. do 2024. bio je na čelu ENNA-inih kompanija, a bio je i predsjednik Uprave tvrtke KOZJAK ENERGY.