Crikvenički Jadran konačno dobio ponude investitora

Nakon više od godinu i pol neuspjelih pokušaja dokapitalizacije, crikvenički hotelijer ide u odabir partnera, ali neizvjesnost i dalje visi nad procesom

Crikvenički hotelijer Jadran napravio je prvi konkretan iskorak u dugotrajnom pokušaju dokapitalizacije i pronalaska strateškog partnera. Kompanija je danas objavila da je zaprimila neobvezujuće ponude potencijalnih investitora.

Prema službenoj objavi, Uprava i Nadzorni odbor sada će analizirati pristigle ponude te odabrati investitore koji će ući u uži krug i dobiti pristup dubinskom snimanju. Tek nakon toga može se očekivati konkretizacija ponuda i eventualni odabir partnera. Iako detalji o broju zainteresiranih i uvjetima nisu objavljeni, činjenica da su ponude stigle signalizira da proces, koji se već dugo pokušava pokrenuti, napokon prelazi iz formalne u operativnu fazu.

Dugotrajna potraga bez dogovora

Objavi je prethodio još jedan pokušaj dokapitalizacije krajem ožujka, pokrenut na inicijativu mirovinskih fondova kao ključnih vlasnika kompanije. Plan je uključivao izdavanje 32,5 milijuna novih dionica, no riječ je o nastavku procesa koji traje već više od godinu i pol, bez konačnog dogovora između najvećih dioničara, PBZ Croatia osiguranje obveznog mirovinskog fonda (oko 58 posto vlasništva) i Erste Plavog obveznog mirovinskog fonda (oko 30 posto).

U tom razdoblju gotovo svaka sjednica Glavne skupštine otvarala je pitanje dokapitalizacije i strateškog partnera, ali bez konkretnog ishoda, kako su tada pisali mediji, što je kompaniju i cijelu Crikveničko-vinodolsku rivijeru držalo u svojevrsnoj neizvjesnosti. Paralelno s vlasničkim previranjima, Jadran je početkom godine posegnuo i za kratkoročnim financiranjem kako bi stabilizirao likvidnost.

Komercijalni zapisi

Kompanija je izdala komercijalne zapise u iznosu do 10 milijuna eura, uz relativno visok očekivani prinos od 10,5 do 11,5 posto, što upućuje na povišenu percepciju rizika među ulagateljima. Sredstva su, kako je tada navedeno, bila namijenjena pokrivanju očekivanog manjka likvidnosti u narednim mjesecima.

Cijeli proces prati i nestabilnost u upravljačkoj strukturi. U posljednjih nekoliko godina Jadran je promijenio više predsjednika Uprave, a posljednja u nizu bila je Zrinka Bokulić, koja je početkom ožujka napustila kompaniju i prešla u Liburnia Riviera Hotele.

Za lokalnu zajednicu, ali i širi turistički sektor, ishod ovog procesa ima značaj koji nadilazi samu kompaniju. Jadran je najveći turistički sustav na Crikveničko-vinodolskoj rivijeri i jedan od ključnih poslodavaca u regiji. Upravo zato se od potencijalnog strateškog partnera očekuje ne samo financijska stabilizacija, već i jasna razvojna strategija, ulaganja u objekte i podizanje kvalitete ponude.

Sljedeći korak, odabir investitora za dubinsko snimanje bit će prvi pravi test ozbiljnosti cijelog procesa. Ako iz toga proizađu obvezujuće ponude, Jadran bi nakon niza neuspjelih pokušaja konačno mogao dobiti partnera. Ako ne, saga koja traje već godinama ulazi u novu rundu neizvjesnosti.