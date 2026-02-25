Dobit Zagrebačke burze prošle godine skočila sedam puta

Neto dobit dosegnula je 294 tisuće eura, a skok profitabilnosti ponajbolje se ogleda u rastu EBITDA koji je uvećan za 125 posto

Impresivna burzovna 2025. koju su obilježile tri javne ponude dionica te veliki skok likvidnosti odrazila se i na značajno povećanje profitabilnosti Zagrebačke burze. To, naravno, značajno mijenja i vrednovanje burze kao kompanije, posebno u kontekstu potencijalnih ponuđača za kupnju njezinih dionica.

