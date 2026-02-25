EU fondovi 2026.: Natječaji više naklonjeni malim i srednjim tvrtkama

Ova godina donosi nekoliko natječaja koji pokrivaju gotovo cijeli inovacijski ciklus – od prve ideje i prototipa pa sve do tržišne primjene

Piše: Karla Žeželić, supervizorica (fondovi EU) u Forvis Mazarsu

Godina pred nama u svijetu europskih fondova jasno se profilira kao godina inovacija. Iako Europska unija već desetljećima ulaže u istraživanje i razvoj, posljednje globalne promjene, potaknute novom paradigmom američke administracije, dodatno su zaoštrile fokus na vlastite kapacitete znanja, tehnologije i sigurnosti.

Europa se, suočena s promjenom geopolitičke ravnoteže, odlučila vratiti korijenima – ulozi Staroga kontinenta kao kolijevke prosvjetiteljstva, znanosti i tehnološkog napretka. Ne začuđuju stoga sve veća ulaganja u istraživanje i razvoj (engl. R&D), ali i rast izdvajanja za tehnologije dvojne namjene, koje istodobno jačaju gospodarski razvoj i sigurnost.

Zanimljivo, dok je Europi odgovarao komfor pod američkim štitom, mogla je nastupati gotovo pacifistički, no vrlo je brzo uvidjela koliko taj štit može biti tanak i lomljiv pa je odgovornost za sigurnost vlastitih građana, ali i vlastitu konkurentnost, odlučila preuzeti u svoje ruke.