DHL: Trend rasta globalne trgovine nastavit će se i u 2026. godini

Globalizacija se zadržala na povijesno visokoj razini, unatoč eskalaciji geopolitičkih tenzija, rastu američkih carina i neviđenoj neizvjesnosti oko budućih trgovinskih politika. Ovo je jedan od ključnih nalaza DHL-ova Izvješća o globalnoj povezanosti za 2026. godinu (DHL Global Connectedness Report 2026), koje objavili DHL Grupa i Stern School of Business Sveučilišta u New Yorku). Temeljeno na više od devet milijuna podataka koji prate međunarodne tokove trgovine, kapitala, informacija i ljudi, izvješće nudi najobuhvatniji uvid u stanje globalizacije danas.

Europa je globalno najpovezanija regija

Na regionalnoj ljestvici izvješća Europa ponovno zauzima prvo mjesto u svijetu, ispred Sjeverne Amerike te Bliskog istoka i Sjeverne Afrike. Vodeća pozicija Europe počiva na jedinstvenoj kombinaciji dubokih unutarregionalnih veza i iznimno širokog globalnog dosega. Ova dinamika odražava se u snažnim rezultatima nekoliko europskih gospodarstava kroz pokazatelje dubine i širine povezanosti.

Vodeća europska gospodarstva zajednički jačaju poziciju regije: Nizozemska zauzima 3. mjesto na globalnoj razini te, iako je tek 19. gospodarstvo po veličini, ostvaruje 6. najveći volumen globalnih tokova, što naglašava njezinu ulogu ključnog ulaza (gateway); Ujedinjeno Kraljevstvo, na 9. mjestu, predvodi svijet u širini protoka zahvaljujući visoko diversificiranim međunarodnim vezama; Njemačka, rangirana kao 14., ostaje najveće i duboko integrirano središte Europe s dvije trećine tokova unutar Europe i snažnom globalnom diversifikacijom; Francuska (22. mjesto) ističe se po vodećoj širini ulaznih i izlaznih greenfield ulaganja; dok Italija (28. mjesto) kombinira snažnu unutar-europsku povezanost s jednim od najširih globalnih otisaka na svijetu. Tržišta južne i istočne Europe dodatno jačaju regiju kroz čvrsto ispletene europske veze, dok Turska osnažuje poziciju Europe kao mosta prema Aziji i Bliskom istoku.

Globalizacija stabilna od 2022. godine

Izvješće prati globalizaciju na ljestvici od 0 posto (bez prekograničnih tokova) do 100 posto (granice i udaljenost nemaju utjecaja). Razina globalizacije u svijetu iznosila je 25 posto u 2025. godini, što odgovara rekordnoj razini postavljenoj 2022. godine.

- Globalizacija drži svoju poziciju i to samo po sebi dovoljno govori o njezinoj vrijednosti. Od siromaštva do klimatskih promjena, najveći svjetski izazovi mogu se riješiti samo kroz globalno razmišljanje. DHL-ovo izvješće pokazuje da se zemlje i tvrtke ne povlače iza nacionalnih granica. To je dobra vijest. DHL jača globalne veze povezujući tržišta, tvrtke i ljude kako bi se mogli prilagoditi, diversificirati i otključati nove prilike, čak i u nesigurnim vremenima - izjavio je John Pearson, CEO DHL Expressa.

- Europa ima ključnu ulogu u ovoj globalnoj mreži. Regija kombinira duboku ekonomsku integraciju s jednim od najširih globalnih otisaka na svijetu. Ova jedinstvena pozicija omogućuje europskim tvrtkama da ostanu konkurentne, otporne i povezane s prilikama za rast u svakoj regiji. U DHL-u smo predani podržavanju te povezivosti s najpouzdanijom i najfleksibilnijom međunarodnom mrežom u industriji -rekao je Mike Parra, CEO DHL Express Europe.

Istovremeno, današnja razina globalizacije naglašava koliko je svijet još uvijek daleko od potpune globaliziranosti. U mnogim područjima međunarodni bi se tokovi mogli dodatno proširiti u nedostatku političkih ograničenja.

Američke carine samo će skromno usporiti rast

Globalna trgovina rasla je brže u 2025. nego u bilo kojoj godini od 2017. (izuzev volatilnosti tijekom pandemije Covid-19). Američki uvoznici ubrzali su pošiljke prije povećanja carina, a iako je uvoz u SAD kasnije pao, rastući kineski izvoz na tržišta izvan SAD-a pomogao je u održavanju globalnih volumena. Trgovina robom povezanom s umjetnom inteligencijom (AI) naglo je porasla dok su se tvrtke i zemlje utrkivale u izgradnji AI infrastrukture. Prema podacima WTO-a, proizvodi povezani s AI-jem činili su 42 posto rasta trgovine robom tijekom prva tri tromjesečja 2025. godine.

Očekuje se da će nedavna povećanja američkih carina skromno usporiti, ali ne i preokrenuti rast globalne trgovine u 2026. godini. Predviđa se da će se trgovina robom širiti po stopi od 2,6 posto godišnje do 2029., što je u skladu s proteklim desetljećem. Jedan od razloga je taj što većina globalne trgovine ne uključuje SAD: u 2025. godini samo je 13 posto uvoza išlo u SAD, a 9 posto izvoza dolazilo je iz SAD-a. Mnoge zemlje također rade na novim trgovinskim sporazumima kako bi osigurale alternativna tržišta.

Iako veze između SAD-a i Kine nastavljaju slabiti, te poveznice predstavljaju tek mali udio globalnih tokova. Trgovina između SAD-a i Kine činila je 3,6 posto svjetske trgovine na svom vrhuncu 2015. godine, pala je na 2,7 posto u 2024. te na 2,0 posto u prva tri tromjesečja 2025. Njihov udio u globalnim poslovnim investicijama još je manji: ispod 1 posto u 2025. godini.

Bez globalnog raskola na suparničke blokove

Unatoč nagađanjima o geopolitičkoj fragmentaciji, izvješće ne nalazi dokaze o širokom raskolu na suparničke globalne blokove. Samo 4–6 posto globalnih trgovinskih i investicijskih tokova pomaknulo se od geopolitičkih rivala tijekom proteklog desetljeća. Većina tih tokova nije otišla saveznicima, već zemljama s fleksibilnim geopolitičkim pozicijama, poput Indije i Vijetnama.

- Politika i smjernice vezane uz globalizaciju puno su nestabilnije od stvarnih tokova između zemalja. Rizici za globalizaciju su stvarni, ali stvarna je i otpornost globalnih tokova - smatra prof. Steven A. Altman, direktor DHL-ove inicijative za globalizaciju pri NYU Stern Center for the Future of Management te, uz Caroline R. Bastian, koautor Izvješća.